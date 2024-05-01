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Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?

01 мая 2024 17:42
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?-1

Гелена Чапля, главный специалист пресс-службы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Тот же Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что он выходец стойотрядов. Многие политические деятели нашей страны...

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Но и Батька много раз об этом говорил.

Гелена Чапля:
Да, глава государства обратил на это внимание, что все выходцы стройотрядов – это кадровый резерв нашего государства. Это прекрасный опыт. Даже лидеры в списке Forbes – выходцы стройотрядов.

Член Молодежного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей – подробности здесь.

# Стройотряды в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Гелена Чапля

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