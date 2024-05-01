Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы

1 Мая все внимание приковано к человеку труда – простым белорусам, которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, строят процветающую, независимую и счастливую Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные гулянья сегодня во всех уголках страны. Эпицентром торжеств в столице стал парк Победы – профсоюзы организовали для профессионалов своего дела настоящий праздник. По традиции мероприятие началось у стелы «Минск – город-герой».

Представители трудовых коллективов и династий возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков.

В парке Победы сегодня представители разных поколений и профессий. В центре красочных событий и команда СТВ.

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:

Мы не могли остаться в стороне, так как мы всегда с нашей страной и нашими белорусами. Это праздник истинно белорусов, потому что мир и труд прошит в ДНК наших сограждан.