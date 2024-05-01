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Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы

01 мая 2024 18:06
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1 Мая все внимание приковано к человеку труда – простым белорусам, которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, строят процветающую, независимую и счастливую Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы-1

Масштабные гулянья сегодня во всех уголках страны. Эпицентром торжеств в столице стал парк Победы – профсоюзы организовали для профессионалов своего дела настоящий праздник. По традиции мероприятие началось у стелы «Минск – город-герой».

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы-4

Представители трудовых коллективов и династий возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков.

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы-7

В парке Победы сегодня представители разных поколений и профессий. В центре красочных событий и команда СТВ.

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы-10

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:
Мы не могли остаться в стороне, так как мы всегда с нашей страной и нашими белорусами. Это праздник истинно белорусов, потому что мир и труд прошит в ДНК наших сограждан.

Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы-13

Сергей Крысенко, председатель минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:
У нас необычный профсоюз – у нас информация, спорт, туризм, культура. Поэтому даже люди, которые шли сегодня в нашей колонне, это люди совершенно разных профессий. Но их объединяет одно – преданность профсоюзу, своей профессии и своему делу. Для нас это очень радостно.

Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ирина Усова # Сергей Крысенко

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