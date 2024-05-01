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«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда

01 мая 2024 11:50
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Мир, труд, май сегодня объединил тысячи белорусов. В этот день по всей стране традиционно чествуют трудовые коллективы, отмечают успехи и достижения в различных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник берет свое начало в XIX веке. Тогда трудящихся объединила борьба за свои права. Сегодня в большинстве стран мира они соблюдены.

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда-1

Интересы работающих граждан в Беларуси под надежной защитой профсоюзов. Мы умеем работать качественно и с полной отдачей, как и отдыхать. Масштабные гулянья сегодня развернулись во всех уголках страны. А эпицентром торжеств в столице стал Парк Победы – профсоюзы организовали для профессионалов своего дела настоящий праздник.

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда-4

По традиции мероприятие началось у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов и династий возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. Здесь собрались представителей разных поколений и профессий.

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда-7

Для меня этот праздник символизирует труд, патриотизм к нашей Родине и праздник весны.

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда-10

Мне, приезжему из России, приятно видеть, как белорусский народ относится к традициям своей страны, как профсоюзы объединяются, приходят на демонстрацию. Это действительно очень увлекательно и интересно.

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда-13

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
С этой традицией мы идем уже 120 лет. В этом году профсоюзному движению Беларуси исполняется 120 лет. И за это время у профсоюзов Беларуси накопилось много прекрасных традиций, в том числе очень массово, дружно, организованно праздновать Первомай. Сегодня здесь по количеству участников от всех отраслевых профсоюзов собралось очень много молодежи, специалистов различного уровня. В том числе уважаемых ветеранов, которые в свое время развивали производства, которые сегодня вышли на очень высокие показатели. И продукция наших предприятий востребована на различных мировых площадках.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Сенько

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