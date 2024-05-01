«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда

Мир, труд, май сегодня объединил тысячи белорусов. В этот день по всей стране традиционно чествуют трудовые коллективы, отмечают успехи и достижения в различных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник берет свое начало в XIX веке. Тогда трудящихся объединила борьба за свои права. Сегодня в большинстве стран мира они соблюдены.

Интересы работающих граждан в Беларуси под надежной защитой профсоюзов. Мы умеем работать качественно и с полной отдачей, как и отдыхать. Масштабные гулянья сегодня развернулись во всех уголках страны. А эпицентром торжеств в столице стал Парк Победы – профсоюзы организовали для профессионалов своего дела настоящий праздник.

По традиции мероприятие началось у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов и династий возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. Здесь собрались представителей разных поколений и профессий.

Для меня этот праздник символизирует труд, патриотизм к нашей Родине и праздник весны.

Мне, приезжему из России, приятно видеть, как белорусский народ относится к традициям своей страны, как профсоюзы объединяются, приходят на демонстрацию. Это действительно очень увлекательно и интересно.