Прямой эфир

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог

01 мая 2024 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог-1

Денис Северов, магистр психологии:
Давайте будем честны, очень часто любовь и нежность не являются приоритетными эмоциями, чувствами в отношениях. Намного чаще есть эмоция страха. Страха, что будет, если я начну ему говорить то, что думаю. Страха, что будет, если мы расстанемся. Часто страх держит людей в тех отношениях, которые их полностью не устраивают.

Читайте также:

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?

«Ты со мной из-за денег?» В чем принцип меркантильных отношений между партнерами?

«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?

# Психология # общество # Денис Северов

Другие новости рубрики

Все новости
Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?
01 мая 2024 17:42

Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога
01 мая 2024 17:41

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей
01 мая 2024 17:41

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей

Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!
01 мая 2024 16:55

Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!
01 мая 2024 16:40

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси
01 мая 2024 16:40

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?
01 мая 2024 15:17

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?
01 мая 2024 14:44

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов
01 мая 2024 14:37

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах
01 мая 2024 14:25

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси
01 мая 2024 14:20

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей
01 мая 2024 13:39

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей