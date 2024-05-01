Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Давайте будем честны, очень часто любовь и нежность не являются приоритетными эмоциями, чувствами в отношениях. Намного чаще есть эмоция страха. Страха, что будет, если я начну ему говорить то, что думаю. Страха, что будет, если мы расстанемся. Часто страх держит людей в тех отношениях, которые их полностью не устраивают.

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