В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства

1 Мая все внимание приковано к человеку труда – простым белорусам, которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, строят процветающую, независимую и счастливую Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек труда – главная ценность нашей страны. В экономике задействованы свыше четырех миллионов человек. Больше всего белорусов работает в промышленности, торговле, образовании, здравоохранении, сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Интересно, что в процентном соотношении численность работающих мужчин и женщин распределилась почти 50 на 50. Но при этом гораздо больше женщин могут похвастаться дипломом об окончании вуза.

Что касается оплаты труда, доходы белорусов постоянно растут. Средняя зарплата за март 2024-го составила более 2 тысяч 150 рублей. А это на 19 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост показателей – результат сплоченности государства, нанимателей и профсоюзов. Все вместе работают над созданием достойных условий труда.