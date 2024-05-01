Прямой эфир

В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства

01 мая 2024 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

1 Мая все внимание приковано к человеку труда – простым белорусам, которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, строят процветающую, независимую и счастливую Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства-1

Человек труда – главная ценность нашей страны. В экономике задействованы свыше четырех миллионов человек. Больше всего белорусов работает в промышленности, торговле, образовании, здравоохранении, сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Интересно, что в процентном соотношении численность работающих мужчин и женщин распределилась почти 50 на 50. Но при этом гораздо больше женщин могут похвастаться дипломом об окончании вуза.

Что касается оплаты труда, доходы белорусов постоянно растут. Средняя зарплата за март 2024-го составила более 2 тысяч 150 рублей. А это на 19 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост показателей – результат сплоченности государства, нанимателей и профсоюзов. Все вместе работают над созданием достойных условий труда.

В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства-4

Наталия Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
В части развития законодательства, поддержки законодательства, развития трудовых отношений недавно вступили изменения в Трудовой кодекс. Так, развиваем дистанционные формы занятости. Действительно гибко подходим сегодня к различным формам оплаты труда. И уже сегодня, слыша запросы наших трудящихся граждан, имеем определенные наработки, чтобы продолжать совершенствовать трудовое законодательство. В первую очередь, это более гибкие, более комфортные условия для трудовых отношений в части семей, воспитывающих детей. И, что сегодня очень важно, это условия по совершенствованию контрактной формы найма.

Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Наталия Павлюченко # Арина Верховская

Другие новости рубрики

Все новости
Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике
01 мая 2024 18:02

Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике

«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?
01 мая 2024 17:48

«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог
01 мая 2024 17:46

Почему в отношениях между партнёрами может появиться страх? Рассказал психолог

Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?
01 мая 2024 17:42

Лидеры списка Forbes и не только. Кто стал известным из выходцев стройотрядов?

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога
01 мая 2024 17:41

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей
01 мая 2024 17:41

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей

Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!
01 мая 2024 16:55

Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!
01 мая 2024 16:40

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси
01 мая 2024 16:40

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?
01 мая 2024 15:17

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?
01 мая 2024 14:44

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов
01 мая 2024 14:37

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов