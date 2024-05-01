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Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси

01 мая 2024 14:20
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В Беларуси отмечают праздник труда. С Первомаем соотечественников поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность каждому, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы массово отмечают Праздник труда.

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси-1

В Парке Победы профсоюзы организовали для профессионалов своего дела праздничный концерт. В торжественной обстановке чествовали трудовые династии со всех регионов. Они трудятся в разных отраслях, но главное – из поколения в поколение в их семьях передается любовь и преданность своему делу.

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси-4

Династия наша началась с февраля 1947 года, основал ее мой дедушка Лосев Исаак Николаевич после демобилизации из армии после войны. Трудились на стеклозаводе 26 человек, в настоящее время – 12.

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси-7

Интерактивные зоны, выставку техники, квесты, мастер-классы и подарки для гостей подготовили отраслевые профсоюзы. Не только дети, но и взрослые смогли найти для себя развлечение и узнать что-то новое.

# Профсоюзы в Беларуси # общество

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