Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси

В Беларуси отмечают праздник труда. С Первомаем соотечественников поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность каждому, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы массово отмечают Праздник труда.

В Парке Победы профсоюзы организовали для профессионалов своего дела праздничный концерт. В торжественной обстановке чествовали трудовые династии со всех регионов. Они трудятся в разных отраслях, но главное – из поколения в поколение в их семьях передается любовь и преданность своему делу.

Династия наша началась с февраля 1947 года, основал ее мой дедушка Лосев Исаак Николаевич после демобилизации из армии после войны. Трудились на стеклозаводе 26 человек, в настоящее время – 12.