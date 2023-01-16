Как соблюсти интересы и Беларуси, и России в информационном пространстве? Вот что ответил Владимир Перцов

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Глава государства на прошлой неделе, когда подводил определенные итоги такой годовщины подписания союзных программ, сказал о том, что не зря такой широкий круг наших высших должностных лиц пригласил во Дворец Независимости. Чтобы донести в том числе информацию о том, что интересы Беларуси не ниже интересов России в Союзном государстве. Если мы за политический уровень можем быть спокойны, Александр Григорьевич очень жестко стоит на страже интересов Беларуси, а правительство экономические интересы блюдет, то в информационной сфере у нас еще пока не было таких прецедентов в плане сотрудничества. Возникает логичный вопрос. Как соблюсти баланс интересов Беларуси и России, учитывая, что по некоторым вопросам, многим, у нас разные взгляды? Да, мы союзники. Но у нас есть свои интересы. Кто будет главным?

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Геополитика – это вообще история про интересы, про соблюдение интересов каждой страны. Наши интересы, естественно, совпадают ситуационно и стратегически, исторически, гуманитарно. Мы не то что из одной страны вышли при распаде Советского Союза, как говорят, это все глубже, это все пропитано родством. Вы намекаете на такой двусторонний трафик, чтобы этот информационный обмен и распространение средств массовой информации было совершенно одинаковым. Как здесь распространяется большинство федеральных российских телевизионных каналов, также должны распространяться наши. Алена Сырова:

Когда были ковидные времена, такой конфликт был. Условно говоря, мы никак не комментировали, как русские борются ковидом и занимались своей страной. А они на нашем примере показывали, какие мы плохие. Кирилл Казаков, СТВ:

Пример Первого канала, который в Столбцах осветил ситуацию. Пример такой себе, не самый лучший. Владимир Перцов:

Сейчас не будем возвращаться к этим историям. У них специфическая редакционная политика. Мы ее не будем ни хвалить, ни осуждать, но такие факты мы видели. Россия не однородная, СМИ и их учредители – это совершенно разные люди, за ними стоят разные башни Кремля и они по-разному относились к Республике Беларусь.