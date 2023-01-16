Как соблюсти интересы и Беларуси, и России в информационном пространстве? Вот что ответил Владимир Перцов
Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Глава государства на прошлой неделе, когда подводил определенные итоги такой годовщины подписания союзных программ, сказал о том, что не зря такой широкий круг наших высших должностных лиц пригласил во Дворец Независимости. Чтобы донести в том числе информацию о том, что интересы Беларуси не ниже интересов России в Союзном государстве. Если мы за политический уровень можем быть спокойны, Александр Григорьевич очень жестко стоит на страже интересов Беларуси, а правительство экономические интересы блюдет, то в информационной сфере у нас еще пока не было таких прецедентов в плане сотрудничества. Возникает логичный вопрос. Как соблюсти баланс интересов Беларуси и России, учитывая, что по некоторым вопросам, многим, у нас разные взгляды? Да, мы союзники. Но у нас есть свои интересы. Кто будет главным?
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Геополитика – это вообще история про интересы, про соблюдение интересов каждой страны. Наши интересы, естественно, совпадают ситуационно и стратегически, исторически, гуманитарно. Мы не то что из одной страны вышли при распаде Советского Союза, как говорят, это все глубже, это все пропитано родством. Вы намекаете на такой двусторонний трафик, чтобы этот информационный обмен и распространение средств массовой информации было совершенно одинаковым. Как здесь распространяется большинство федеральных российских телевизионных каналов, также должны распространяться наши.
Алена Сырова:
Когда были ковидные времена, такой конфликт был. Условно говоря, мы никак не комментировали, как русские борются ковидом и занимались своей страной. А они на нашем примере показывали, какие мы плохие.
Кирилл Казаков, СТВ:
Пример Первого канала, который в Столбцах осветил ситуацию. Пример такой себе, не самый лучший.
Владимир Перцов:
Сейчас не будем возвращаться к этим историям. У них специфическая редакционная политика. Мы ее не будем ни хвалить, ни осуждать, но такие факты мы видели. Россия не однородная, СМИ и их учредители – это совершенно разные люди, за ними стоят разные башни Кремля и они по-разному относились к Республике Беларусь.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мягко говоря.
Владимир Перцов:
Мы привыкли мыслить как унитарное государство, у нас все целостно и понятно. Там же есть люди, которые себя отождествляют с Россией достаточно условно. У них счета в Швейцарии, дети в Англии, недвижимость на юге Франции. Они временно в России живут, им весь этот союз – что-то такое… А сейчас все меняется, и СМИ белорусские изменились. Тот же ваш телеканал СТВ совершенно самостоятельно формирует сетку вещания, и мог бы уже входить на таких же условиях в кабельные сети Российской Федерации, распространяться, как российские каналы распространяются здесь.
И «Беларусь 24» меняется. У нас есть хороший пример «Мира» и «Мира 24». Нам нужно налаживать этот двусторонний трафик. Не слушать доводы тех людей, которые себя считают на ступеньку выше или нас как-то хуже. Все, уже история эта закончилась, нужно двигаться, находить точки взаимопонимания и строить в том числе союзный холдинг. И наши СМИ продвигать, потому что интерес у россиян к нашей стране очень высокий. И мы, к сожалению, не реализуем его, потому что нас там нет. А российские СМИ его реализуют достаточно неоднородно.
Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
На нашем информационном рынке присутствуют российские федеральные телеканалы. К примеру, в нашей телекомпании – «РТР-Беларусь». Мы транслируем их повестку на территорию всей нашей страны. Да, мы унитарное предприятие, и правильно Владимир Борисович сказал, что у нас все понятно: есть команда, есть распространение. У нас четкое унитарное государство. А в России да, разные кланы. И когда хочется сказать за наших коллег с «Беларусь 24» – не везде этот канал, который предназначен именно для распространения за территорию Республики Беларусь…
Кирилл Казаков:
Там коммерческая составляющая. Там каждый кабельный оператор требует денег.
Александр Осенко:
Да, но они сразу выставляют некую коммерческую составляющую. То есть, получается, мы неполноценно присутствуем в информационном пространстве, в тех же мультиплексах, на территории России. Они сразу переводят эти вопросы на коммерческие рельсы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Александр Осенко: в программу «САСС уполномочен заявить» российские эксперты с удовольствием приезжают. Главное это закрепить
Перцов: мало кто знал в России, что Союзное государство есть – теперь это зазвучало совершенно иначе
Здоровая критика необходима даже партнерам. Когда Россия потеряла Украину – мнение Надежды Сасс