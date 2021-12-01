Игорь Гедич: «Гуманизм, о котором на Западе только говорят, мы реально проявляем поступками»

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину. В Национальном аэропорту Минск около 400 человек ожидают вывозного рейса в Ирак.

Сергей Шуманский, корреспондент: Первое, что сейчас нужно беженцам, – предоставление максимально теплой одежды. В ближайшее время полностью закроют вопрос по теплой обуви, бесперебойно поставляется питание. У нас есть возможность поговорить с людьми, которые отвечают именно за вопросы оказания гуманитарной помощи от нашей страны. Это сразу два сенатора – Виктор Лискович и Игорь Гедич.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я, может быть, не совсем новый. Я регулярно бывал. Может, не так часто, как Виктор Андреевич. Но что бросается в глаза, сравнивая, что было в первые дни и сейчас, когда прошло уже 24 дня, это абсолютная слаженность работы всех структур, которые принимают здесь участие: люди в погонах, МЧС, Красный Крест, общественные организации, Белорусский союз женщин. Видна эта слаженная работа. Самое главное на уровне взаимодействия – здесь не возникает никаких вопросов, в которые необходимо было бы вмешиваться и решать. Я думаю, что здесь важно отметить и роль исполнительной власти, которая здесь присутствует, и роль простых белорусов, которые принимают непосредственное участие и в доставке грузов.

Здесь и студенты, и БРСМ – все категории белорусского народа. Я соглашусь с Виктором Андреевичем, что мы можем организовать, обеспечить этих людей, какой бы период жизни у них сейчас ни был. Хотелось бы верить, что те мечты, которые у них присутствуют, были воплощены. А мы, белорусы, испокон веков славились своим вниманием к боли других людей. И мы стараемся сделать все, и все присутствующие здесь, я уверен, белорусский народ с пониманием относятся к этой ситуации. Надеюсь, что эта ситуация будет разрешена. И гуманизм, о котором на Западе только говорят, мы реально проявляем поступками, доказываем. Надеюсь, что люди это увидят, и те, кто в такой ситуации здесь оказались, тоже оценят это по достоинству.

Сергей Шуманский:

Есть новая цифра по гуманитарной помощи. За 24 дня это около 135 тонн, притом 120 из них уже выданы беженцам, 15 тонн на складах, в запасе. И это будет продолжаться. Никто не собирается прекращать раздачу как продуктов, так и теплой одежды. Никто этих людей не собирается отсюда выгонять, куда-то подталкивать. Вся надежда на диалог с Евросоюзом. Но с той стороны колючей проволоки по-прежнему пока тишина.

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