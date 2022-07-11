«Это изнутри разъедает систему». Почему кумовство – это плохо, а семейный бизнес – хорошо?

Вадим Боровик, политолог:

Всегда плохо, когда крайности. И голову пеплом посыпать, и у нас все плохо, сравнивать нашу страну с другими в негативном ключе. Это способ манипуляции и принижения нации, чтобы она не развивалась. Другое – самоуспокоение: все хорошо, мы всего достигли, почиваем на лаврах. Если вы говорите про кумовство, то это проявление коррупции. Если мы говорим о Беларуси, естественно, есть элементы коррупции в любой стране. Но если мы сравниваем белорусского чиновника или руководителя госпредприятия с аналогичными должностями у соседей, по странам СНГ, то это несопоставимо. Нас еще долгое время убеждали, что якобы на территории постсоветского пространства ах и ой. Послушайте, мы знаем факты, когда депутаты Европарламента оплачивали порнофильмы с личного счета, оплачивали самолеты для жены за покупками, мы знаем факты очень тесного взаимодействия с мафией. Сегодня скандал: канцлер ФРГ был на вечеринке, а там девушки жалуются, что их изнасиловали. Мы никого не обвиняем. Мы не знаем, может, он там рядом где-то рядом проезжал, а его обвиняют – это тоже западная продажная пресса. Мы без фактов никого не обвиняем. Я юрист. Первое, что мы должны понимать: если есть преемственность, если у министра есть сын, и он стал послом, то чего плохого, если он толковый сын? Что, лишить его права госслужбы? Но чтобы не было такого, что папа, например, возглавляет Министерство сельского хозяйства, а сын – подконтрольное предприятие. Это мы видим у наших соседей, особенно у тех, которые страдают от определенных социально-политических последствий. Этого допускать нельзя. Это изнутри разъедает систему. Этого нельзя делать в ущерб национальным интересам.

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