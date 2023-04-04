Глава КГБ: задержанные в Польше не имеют отношения к деятельности белорусских спецслужб

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Что касается Польши, ситуация, на самом деле, в стране там очень и очень непростая. Поэтому ищутся любые поводы, связанные с тем, чтобы укрепить имидж действующей власти в обществе, у населения на фоне тех экономических проблем, которые в этом государстве соседнем складываются. Действительно, польская сторона заявила о задержании большого количества граждан, в том числе Республики Беларусь, которые якобы причастны к деятельности в том числе Комитета госбезопасности. Смею вас заверить, что это на самом деле не соответствует действительности. Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность. Вместе с тем надо сказать, что мы тоже работу ведем. Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи, задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан.