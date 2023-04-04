Глава КГБ: задержанные в Польше не имеют отношения к деятельности белорусских спецслужб

О совместной работе разведывательных служб Беларуси и России, а также о пособниках иностранных террористов, находящихся в обществе. Об этом сегодня, 4 апреля, шла речь в стенах Дворца Независимости. Президент Беларуси встретился с директором Службы внешней разведки России и председателем Комитета государственной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко рассказал, что в Беларуси задержали пособников террориста, выполнявшего задания СБУ.
Как позже журналистам рассказал глава КГБ, за совершение агентурных операций в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Прибалтики. Кроме того, Иван Тертель прокомментировал и историю с якобы задержанными в Польше шпионами из Беларуси и России. Никто из задержанных белорусов не имеет отношения к спецслужбам.
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Что касается Польши, ситуация, на самом деле, в стране там очень и очень непростая. Поэтому ищутся любые поводы, связанные с тем, чтобы укрепить имидж действующей власти в обществе, у населения на фоне тех экономических проблем, которые в этом государстве соседнем складываются. Действительно, польская сторона заявила о задержании большого количества граждан, в том числе Республики Беларусь, которые якобы причастны к деятельности в том числе Комитета госбезопасности. Смею вас заверить, что это на самом деле не соответствует действительности. Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность. Вместе с тем надо сказать, что мы тоже работу ведем. Мы видим, что в отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи, задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан.
Сергей Нарышкин также пообщался с журналистами. Руководитель российской разведки рассказал, почему польская власть в действительности не хочет мирного урегулирования конфликта в Украине и к чему США и их пособники подталкивают грузинское руководство.
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