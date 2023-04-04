Лукашенко рассказал, что в Беларуси задержали пособников террориста, выполнявшего задания СБУ

О совместной работе разведывательных служб Беларуси и России, а также о пособниках иностранных террористов, находящихся в обществе. Об этом сегодня, 4 апреля, шла речь в стенах Дворца Независимости. Президент Беларуси встретился с директором Службы внешней разведки России и председателем Комитета государственной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз вопросы безопасности Александр Лукашенко и Сергей Нарышкин обсуждали в октябре 2020-го. Тогда глава государства особенно подчеркивал важность совместной работы спецслужб двух стран с учетом внешней обстановки. С тех пор оказываемое давление извне как на Беларусь, так и на Россию только усилилось. И такая ситуация требует от спецслужб соответствующей реакции на возникающие вызовы и угрозы. Александр Лукашенко положительно оценил совместную работу специалистов, в том числе в части технического переоснащения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации, операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные. Но люди должны понимать: мы не от Господа Бога, поэтому все мы предусмотреть не можем. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор. Мы недавно, вы наслышаны, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, наводке и выполнял задания СБУ. Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе (иначе их, мерзость эту, назвать не могу), которые помогают совершать противоправные действия. Тем более теракты на собственной земле.