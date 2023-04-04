Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?
Новости Беларуси. «Дом без насилия». В столице проходит республиканская профилактическая акция, в рамках которой сотрудники милиции посещают семьи, где фиксировались скандалы и допускалось домашнее насилие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, все они под контролем, при необходимости каждому оказана помощь, в том числе психологическая.
В рейд с правоохранителями отправилась и наш корреспондент Юлия Минич.
Старший участковый инспектор Александр Рахман всегда хотел помогать гражданам и охранять общественный порядок. Поэтому профессию, не раздумывая, выбрал подходящую. Уже более 10 лет работает в отделе охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД.
Работы много, а во время проведения кампании «Дом без насилия» прибавилось. Вопрос щепетильный, но важный и актуальный. По статистике, более 40 % домашнего насилия совершают безработные и, как правило, злоупотребляющие алкоголем. С дебоширами сотрудники милиции работают прямо и конкретно. Чтобы результат не заставлял себя долго ждать.
Александр Рахман, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД:
С такими гражданами мы ежемесячно проводим профилактические работы. Мы их приглашаем на СОПОПы ежемесячно по месту жительства. Лица, состоящие на подобных учетах, в том числе еще злоупотребляющие алкогольными напитками, стараемся направлять таких граждан в лечебно-трудовой профилакторий. В текущем году уже направлено семь таких граждан.