Прямой эфир

Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?

04 апреля 2023 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Дом без насилия». В столице проходит республиканская профилактическая акция, в рамках которой сотрудники милиции посещают семьи, где фиксировались скандалы и допускалось домашнее насилие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, все они под контролем, при необходимости каждому оказана помощь, в том числе психологическая.

В рейд с правоохранителями отправилась и наш корреспондент Юлия Минич.

Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?-1

Старший участковый инспектор Александр Рахман всегда хотел помогать гражданам и охранять общественный порядок. Поэтому профессию, не раздумывая, выбрал подходящую. Уже более 10 лет работает в отделе охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД.

Работы много, а во время проведения кампании «Дом без насилия» прибавилось. Вопрос щепетильный, но важный и актуальный. По статистике, более 40 % домашнего насилия совершают безработные и, как правило, злоупотребляющие алкоголем. С дебоширами сотрудники милиции работают прямо и конкретно. Чтобы результат не заставлял себя долго ждать.

Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?-4

Александр Рахман, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД:
С такими гражданами мы ежемесячно проводим профилактические работы. Мы их приглашаем на СОПОПы ежемесячно по месту жительства. Лица, состоящие на подобных учетах, в том числе еще злоупотребляющие алкогольными напитками, стараемся направлять таких граждан в лечебно-трудовой профилакторий. В текущем году уже направлено семь таких граждан.

Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?-7

Подробнее в видеоматериале.

# Насилие # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С начала года произошло 28 таких ДТП. Какое наказание грозит тем, кто садится за руль пьяный и без прав?
04 апреля 2023 14:50

С начала года произошло 28 таких ДТП. Какое наказание грозит тем, кто садится за руль пьяный и без прав?

Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра
04 апреля 2023 14:48

Таких паводков в Беларуси не было 10 лет! Вода в Западной Двине поднялась на 9,5 метра

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие
04 апреля 2023 14:27

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие