Профилактическая акция «Дом без насилия» проходит в Минске. Как милиция ставит дебоширов на путь исправления?

В рейд с правоохранителями отправилась и наш корреспондент Юлия Минич.

Новости Беларуси. «Дом без насилия». В столице проходит республиканская профилактическая акция, в рамках которой сотрудники милиции посещают семьи, где фиксировались скандалы и допускалось домашнее насилие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, все они под контролем, при необходимости каждому оказана помощь, в том числе психологическая.

Старший участковый инспектор Александр Рахман всегда хотел помогать гражданам и охранять общественный порядок. Поэтому профессию, не раздумывая, выбрал подходящую. Уже более 10 лет работает в отделе охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД.

Работы много, а во время проведения кампании «Дом без насилия» прибавилось. Вопрос щепетильный, но важный и актуальный. По статистике, более 40 % домашнего насилия совершают безработные и, как правило, злоупотребляющие алкоголем. С дебоширами сотрудники милиции работают прямо и конкретно. Чтобы результат не заставлял себя долго ждать.