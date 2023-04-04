С начала года произошло 28 таких ДТП. Какое наказание грозит тем, кто садится за руль пьяный и без прав?

Пьяный за рулем преступник. Эту фразу мы знаем с детства, однако каждый день в стране задерживают нетрезвых водителей. Хватает и бесправников, то есть тех, кто не имея водительского удостоверения, все же позволяет себе сесть за руль. А иногда бывает и комбо, когда нетрезвый бесправник садится за руль. Эти люди несут опасность и себе, и другим. Какие меры должны стать сдерживающим фактором для тех, кто не уважает закон и рискует своей и чужой жизнью на дорогах? Об этом поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостем Александром Войтешко, главным заместителем начальника главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь. Какое наказание может получить пьяный водитель? Юрий Царев, ведущий:

Всем известно, что правила дорожного движения написаны кровью, но многие не понимают этого. Каждый думает, что меня это не коснется, меня пронесет. У нас в стране достаточно серьезные меры по предотвращению и по наказанию пьяных водителей. И все равно встречаются такие персонажи, которые полностью игнорируют закон.

Александр Войтешко, главный заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Не все так плохо на самом деле. Я скажу, что ДТП с участием нетрезвых водителей с каждым годом становится меньше. И выявляем мы меньше с каждым годом этих водителей, соотношение имеет одно к другому. Другой вопрос, что любое ДТП с участием нетрезвого водителя всегда вызывает широкий общественный резонанс. Мы намеренно не укрываем эти факты, а стараемся максимально освещать все через СМИ, поскольку это в последствии вызывает активное обсуждение в обществе и несет определенный профилактический эффект, поскольку помогает нам бороться с этим злом. Надо сказать, что с начала года на территории нашей страны зарегистрировано 28 таких ДТП, в которых 6 человек погибли, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. Мы очень активно работаем над этой проблемой, только в этом году задержали и отстранили от управления порядка 3 000 таких водителей, причем надо сказать, что 76 из них сели за руль повторно в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, их транспортные средства теперь подлежат конфискации, поскольку в соответствии с действующим законодательством, если повторно в течение года за руль сел в состоянии опьянения, то конфискация транспортного средства наступает вне зависимости от формы собственности этого транспортного средства. И это тоже достаточно серьезный рычаг для воздействия на таких водителей. Юрий Царев:

Даже не останавливает лишение транспортного средства. Даже если это служебный автомобиль, принадлежащий какой-то компании, попался пьяный водитель, минус машина?

Александр Войтешко:

Минус машина. Кроме того, мы еще в обязательном порядке изымаем, задерживаем и помещаем на штрафные стоянки все транспортные средства, на которых управляет и первый раз водитель, чтобы это стало способом возмещения уплаты штрафа, наложенного постановлением за совершение этого правонарушения. Надо сказать, что если первый раз мы задерживаем водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, то он подлежит административной ответственности – на 3 три года лишение водительских прав с наложением штрафа 100 базовых величин. Это только лишь в том случае, если степень его опьянения была не сильно большой. От 0,3 до 0,8 промилле алкоголя в крови. Как только он превышает этот порог, при освидетельствовании будет установлен факт, что алкоголя больше 0,8 промилле в крови, здесь наступает более серьезная административная ответственность в виде наложения штрафа 200 базовых величин с обязательным лишением водительских прав сроком на 5 лет. Что будет в случае, если водитель откащывается от освидетельствования на алкогольное опьянение? Юрий Царев:

Правильно ли я понимаю, что если водитель отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, то он автоматически считается имеющим алкогольное опьянение? Александр Войтешко:

Совершенно верно. Многие, пытаясь уйти от ответственности, наивно полагают, что если отказаться от освидетельствования, не будет установлен факт опьянения, то он не будет подлежать ответственности. Нет, в соответствии с действующим законодательством он подлежит точно такой же ответственности, как и лицо, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения и имеет выше 0,8 промилле алкоголя в крови. Юрий Царев:

Не дай бог нарушить ПДД в этом отношении и еще отказаться от освидетельствования. Обращаемся к тем, кто иногда рискует сесть за руль в таком состоянии. Ольга Войтенкова, ведущая:

А есть же еще проблема остаточного, то есть человек отдохнул в пятницу или субботу, а в воскресенье и понедельник можно увидеть, как машины немного петляют по дороге. Они попадают под те же условия?

Александр Войтешко:

Здесь основанием для привлечения к ответственности будет служить заключение врача о том, находится ли он в состоянии опьянения или нет. Для нас неважно: утром, вечером вы сели за руль, если у вас количество алкоголя в крови превышает 0,3 промилле, значит вы находитесь в состоянии опьянения. Врач дает заключение – алкогольное опьянение. Это является основанием для начала административного процесса. Поэтому говорить о том, что это остаточное или не остаточное, мы не специалисты в этой области, мы лишь основываемся на заключении врача-нарколога, который делает заключение: алкогольное опьянение есть или нет. Есть ли граждане, которые докладывают в ГАИ, что водитель находится в нетрезвом состоянии? Юрий Царев:

В Германии, я знаю, тщательно следит народ за тем, как соблюдаются ПДД во всех аспектах. Правила парковки, приоритета на дороге, то же самое касается алкогольного опьянения. Есть ли у нас сознательные граждане, которые докладывают в ГАИ, что такой-то водитель находится в нетрезвом состоянии? Александр Войтешко:

Очень часто звонят с автозаправочных станций. Там, где есть магазины и реализуется спиртное. Зачастую туда могут приехать, чтобы купить дополнительно спиртные напитки. Если находятся где-то рядом на даче, а магазин в это время не работает. Люди звонят очень часто. Многие передают информацию, что водитель ведет себя неадекватно на дороге. Перестраивается вправо, влево. То есть по его поведению видно, что он в состоянии опьянения. Мы оперативно выдвигаем наряды к месту, чтобы задержать его и провести разбирательство. Иногда информация не подтверждается, но зачастую такая информация находит свое место, мы задерживаем, составляем все административные дела. Юрий Царев:

В этом отношении есть какой-то горячий номер, короткий номер, чтобы позвонить в ГАИ и доложить? Александр Войтешко:

Самый простой номер – это 102. Как только вы набираете по линии 102, вас переадресуют сразу на дежурную часть ГАИ. Здесь надо будет обратить внимание, что нужно как можно точнее передать данные этого автомобиля, то есть его регистрационный знак, обязательно его направление движения, чтобы мы могли оперативно отреагировать и задержать этого водителя.

Юрий Царев:

Перед эфиром вы обмолвились, что за минувшие выходные у нас тоже достаточно весомая статистика, в целом идет на спад, но цифра достаточно серьезная. Александр Войтешко:

В выходные всегда задерживаем больше, это закономерно, люди отдыхают, едут на дачи. Кто-то отдыхает в местах массового отдыха. Позволяют себе после этого сесть за руль, поэтому статистика в выходные выше. Если в будние задерживаем порядка 30-40 нетрезвых, то в выходные эта цифра может достигать и 60 нетрезвых по стране и более. Все зависит от погодных условий. Это тоже сказывается. Ольга Войтенкова:

А автоледи часто нарушают? Часто ли нарушают правила женщины? Александр Войтешко:

Есть такие ситуации у нас, задерживаем, к сожалению, и женщин, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. Реагируют они несколько иначе, в отличие от мужчин. Женщины все-таки более эмоциональные. И при разбирательстве с женщиной очень трудно найти общий язык, это может сопровождаться истерикой с ее стороны, может быть, и смехом. Разные ситуации бывают, многие начинают вспоминать, что у них остались дома дети одни, начинают скандалить, пытаются вырваться, кто-то даже оказывает неповиновение сотрудникам ГАИ. Да, сложнее работать с женщинами. Юрий Царев:

Не только алкоголь мешает трезвому образу жизни, но еще и наркотическое опьянение. Водители в таком состоянии попадаются в руки инспекторов ГАИ?

Александр Войтешко:

Конечно. Выявить такого водителя сложнее, поскольку признаков алкогольного опьянения он не имеет. Его определяют только по признакам, характерным для наркотического опьянения, это расширение зрачков, какое-то неадекватное поведение. При этом всем, как правило, такие водители отказываются от прохождения медицинского освидетельствования, чтобы скрыть сам факт наркотического опьянения, употребления наркотиков. Фактически они в любом случае несут такую же ответственность, как и водители, которые отказались от освидетельствования, находясь в состоянии опьянения. Для нас разницы не имеет. Сколько ДТП совершено нетрезвыви водителями в 2023 году? Юрий Царев:

И вопрос бесправников. Какая статистика по таким водителям? Как часто они еще и употребляют алкоголь, садясь за руль, не имея на это право? Александр Войтешко:

Бывает так, что и совпадает. Если он без прав, то может еще быть и нетрезвым. Людям терять нечего, прав он уже лишен, поэтому он садится за руль, употребив спиртные напитки. Есть и такие ситуации, скрывать не будем. В целом за прошлый год мы отстранили от управления 61 тысячу водителей. В это число входит примерно 40 % тех людей, которые просто не заменили своевременно водительское удостоверение, срок действия которого истек. Мы с пониманием относимся к этой проблеме. Естественно, они подлежат такой же административной ответственности, как и лица, не имеющие права управления. Некоторые не меняют их, поскольку просто не хватает времени, забывают, не контролируют, мы понимаем эту ситуацию. Но некоторые делают это намеренно, поскольку у многих в процессе жизни возникают какие-то противопоказания медицинские, которые запрещают управлять транспортным средством. И мы все прекрасно понимаем, что без справки медицинской обменять водительское удостоверение невозможно. Соответственно, они намеренно это не делают, приходят в МРЭО и управляют со старыми, к таким мы относимся несколько иначе. Ни для нетрезвых, ни для бесправников у ГАИ нет никаких снисхождений. Особенно для тех, кто лишен этих водительских прав или никогда их не получал, и садится за руль, управляет.