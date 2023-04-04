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Нарышкин: контроль над западной территорией Украины – мечта польских националистов

04 апреля 2023 12:59
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О совместной работе разведывательных служб Беларуси и России, а также о пособниках иностранных террористов, находящихся в обществе. Об этом сегодня, 4 апреля, шла речь в стенах Дворца Независимости. Президент Беларуси встретился с директором Службы внешней разведки России и председателем Комитета государственной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарышкин: контроль над западной территорией Украины – мечта польских националистов-1

Польша ведет агрессивную и довольно странную политику. Так, во время общения с журналистами Сергей Нарышкин рассказал, почему польская власть в действительности не хочет мирного урегулирования конфликта в Украине.

Нарышкин: контроль над западной территорией Украины – мечта польских националистов-4

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими «восточными крэсами» Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта. Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму.

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# Международная политика # общество # Сергей Нарышкин # Фотофакт

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