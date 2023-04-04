Белорус собрал 21-ю «Волгу» из автохлама. Вот как выглядит легендарный автомобиль сейчас

Новости Беларуси. Автолюбителя Игоря Стаселовича в Воложине знают все – черную 21-ю «Волгу» с красным салоном на дороге не заметить невозможно. Ретроавтомобиль достался от двоюродного дедушки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За внешней красотой – три года кропотливой работы. За рулем легендарного автомобиля – наш корреспондент Дарья Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Эту «Волгу» невозможно не заметить на дороге: лаковые «бока», красный кожаный салон и, конечно, знаменитый олень на «носу». Сложно поверить, но машине более полувека!

Для многих автолюбителей 21-я в таком состоянии – настоящая мечта. Игорю Стаселовичу тоже пришлось постараться: ретроавтомобиль достался от двоюродного дедушки – подарок на 18-летие. После долгих лет в гараже «Волга» стала практически автохламом. Ржавый кузов, битая ходовая. Сегодня, как и 50 лет назад, машина на ходу. Все в работе и безопасно.