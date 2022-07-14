К миру через искусство. Кому пришлось преодолеть Атлантику, чтобы попасть в фестивальный Витебск?

Новости Беларуси. Фестиваль, без которого не обходится ни одно белорусское лето. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, «Славянский базар» стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальный праздник ждут с нетерпением. Популярные артисты из самых разных стран всегда с огромным желанием едут в Витебск. И из года в год признаются: традиционная встреча давно перестала быть просто концертами. Это настоящее единение славян, которое пропитано самыми искренними человеческими чувствами – дружбы и любви. И именно таким фестиваль сохранил глава государства. Александр Лукашенко всегда находит время в своем графике для его посещения.