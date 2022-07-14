К миру через искусство. Кому пришлось преодолеть Атлантику, чтобы попасть в фестивальный Витебск?
Новости Беларуси. Фестиваль, без которого не обходится ни одно белорусское лето. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, «Славянский базар» стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкальный праздник ждут с нетерпением. Популярные артисты из самых разных стран всегда с огромным желанием едут в Витебск. И из года в год признаются: традиционная встреча давно перестала быть просто концертами. Это настоящее единение славян, которое пропитано самыми искренними человеческими чувствами – дружбы и любви. И именно таким фестиваль сохранил глава государства. Александр Лукашенко всегда находит время в своем графике для его посещения.
Самое время заглянуть в фестивальный Витебск, ведь еще до момента официального открытия день был наполнен эмоциями, встречами и самыми теплыми словами о белорусской земле.
Через искусство к миру и взаимопониманию. Это заглавная тема «Славянского базара», которая в фестивальные дни выходит далеко за пределы амфитеатра, центральной площади, Витебска и Беларуси. Конкурсы, шествия и выставки – в них принимают участие гости ближнего и дальнего зарубежья. Мексика и Канада – конкурсанты пересекают Атлантический океан, чтобы оказаться в эти дни на музыкальном празднике. Ранним утром Витебск разбудило прибытие звездного поезда.
Своим присутствием украсили Витебск и звезды белорусской эстрады. Для них Славянский базар – это целый мир и ежегодное возвращение к лучшим музыкальным традициям. Песни руководителя коллектива «Сябры» Анатолия Ярмоленко известны далеко за пределами нашей страны. Хиты «Алеся», «А я лягу-прилягу», «Шумите березы» известны не одному поколению и уже стали легендарными. 14 июля на площади лауреатов зажглась именная звезда народного артиста. А уже вечером на сцене летнего амфитеатра исполнителю будет вручена специальная награда Президента. Общаясь с журналистами, Анатолий Ярмоленко отметил, что посвящает эти призы всем, кто работает с коллективом «Сябры», и своей жене.
«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента. Подробнее здесь.
В фестивальные дни Витебск кажется необъятным по размеру. От количества мероприятий в праздничной афише голова идет кругом, хочется попасть на каждый концерт или выставку. К сожалению, это невозможно. Но, как говорится, если Магомед не идет к горе, тогда гора идет к Магомеду. Праздник буквально заглядывает в окна жилых квартир и дворов – в центре состоялось шествие в рамках 5-го международного фестиваля барабанщиц и мажореток. Участие приняли 35 коллективов, а это около 800 человек.
В Витебске прошло шествие мажореток. Подробнее здесь.
Несмотря на дождливые периоды, праздничная программа нынешнего дня с каждым часом только набирала обороты. Завершился второй день международного детского музыкального конкурса. Участники из 15 стран исполняли песни на иностранном для них языке. Так представитель Беларуси Елисей Касич подарил публике композицию Селин Дион. Совсем скоро будет известно имя обладателя Гран-при детского музыкального конкурса. На данный момент Елисей является безоговорочным лидером.
Заключительным аккордом этого дня и официальным началом «Славянского базара – 2022» станет церемония торжественного открытия фестиваля искусств.