Дидюля приехал на «Славянский базар»: приятно здесь, на родине, представить свою программу

Новости Беларуси. Праздничный Витебск в эти дни становится городом знаменитостей. Уже утром 14 июля в фестивальную столицу прибыл «звездный» состав из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Дидюля, белорусский и российский гитарист-виртуоз:

Инструментальная музыка живет, развивается. Очень приятно, здорово здесь, на своей родине, в Беларуси представить свою интересную инструментальную программу. Доехали хорошо, команда замечательно себя чувствует, разгружает многочисленные наши инструменты, так что празднику быть.