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Дидюля приехал на «Славянский базар»: приятно здесь, на родине, представить свою программу

14 июля 2022 08:11
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Новости Беларуси. Праздничный Витебск в эти дни становится городом знаменитостей. Уже утром 14 июля в фестивальную столицу прибыл «звездный» состав из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дидюля приехал на «Славянский базар»: приятно здесь, на родине, представить свою программу-1

Валерий Дидюля, белорусский и российский гитарист-виртуоз:  
Инструментальная музыка живет, развивается. Очень приятно, здорово здесь, на своей родине, в Беларуси представить свою интересную инструментальную программу. Доехали хорошо, команда замечательно себя чувствует, разгружает многочисленные наши инструменты, так что празднику быть.    

Алина Артц: «Мы же привезли радость к самой лучшей публике – Витебску и Беларуси». Читайте здесь.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Валерий Дидюля # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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