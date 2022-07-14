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«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента

14 июля 2022 13:21
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Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар», прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств. Ну а днем на Аллее звезд зажглась именная звезда Анатолия Ярмоленко.  

«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента-1

Имя народного артиста и руководителя легендарного коллектива «Сябры» известно далеко за пределами Беларуси. Их знаменитые песни напевает не одно поколение, и они уже поистине стали народными. Анатолий Ярмоленко, общаясь с журналистами, отметил, что он посвящает эту звезду всем, кто работает с коллективом.  

«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента-4

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, руководитель заслуженного коллектива Беларуси – ансамбля «Сябры»:  
Гордитесь этим фестивалем, он один такой. Он один, в котором присутствуют мир, добро, благополучие и взаимопонимание.  

«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента-7

И сегодня же, во время торжественной церемонии открытия «Славянского базара» Анатолию Ярмоленко будет вручена специальная награда Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».  

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анатолий Ярмоленко # Фотофакт

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