«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента

Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар», прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств. Ну а днем на Аллее звезд зажглась именная звезда Анатолия Ярмоленко.

Имя народного артиста и руководителя легендарного коллектива «Сябры» известно далеко за пределами Беларуси. Их знаменитые песни напевает не одно поколение, и они уже поистине стали народными. Анатолий Ярмоленко, общаясь с журналистами, отметил, что он посвящает эту звезду всем, кто работает с коллективом.