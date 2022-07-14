Не музыкой единой. Чем художники могут удивить гостей «Славянского базара» в Витебске?

Новости Беларуси. Фестиваль, без которого не обходится ни одно белорусское лето. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, «Славянский базар» стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только музыкальное, но и изобразительное творчество наполняет Витебск в эти дни. В центре современных искусств открылась выставка «Песняры земли белорусской». Более 60 работ, которые были написаны в рамках международного пленэра, посвященного 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса. Художники со всех регионов Беларуси, а также из Москвы и Санкт-Петербурга посетили родину народных поэтов. Результаты двухнедельной работы можно видеть в Витебске.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств:

Сейчас это более чем актуально по двум причинам. Первая – это, кроме творчества, политический акт, а вторая – художники сближаются, знакомятся, налаживаются связи, а благодаря этому появляются новые и новые проекты.

Участие принял 21 художник. Многие из них – совсем молодые. В том числе студенты первого курса. Потому, как отмечают специалисты, особенно отрадно видеть более, чем достойный уровень работ, которые находятся в экспозиции.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Я организовываю пленэры с 2014 года (это три-четыре пленэра в год) и могу с уверенностью сказать – это один из самых плодотворных, профессиональных, выразительных и ярких пленэров в моей истории и практике. Обычно пленэр это больше этюдного характера работы, а сегодня мы видим произведения искусства. И это действительно исторический момент, потому что это большая редкость в нашей истории, и сегодня мы видим очень завершенные профессиональные холсты.