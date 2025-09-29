Неделя большой политики в Минске! Что в программе заседания Совета глав правительств СНГ
Неделя большой политики в Минске. Начинается она с заседания Совета глав правительств СНГ. Площадкой для обсуждения интеграционных вопросов выбрана Национальная библиотека. В повестке – 15 вопросов. Традиционно встреча пройдет в двух форматах – узком и широком. Ожидается, что ее участники утвердят Стратегию экономического развития Содружества Независимых Государств на ближайшие пять лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш специальный корреспондент Глеб Прокофьев работает в Национальной библиотеке. За считаные минуты до начала большой политической встречи узнаем, какие еще решения сегодня будут приниматься в Минске.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
До официального старта мероприятий остается менее получаса. Участников встречи глав делегаций встретит премьер-министр Беларуси. После совместного фотографирования стороны начнут большой переговорный день. Традиционно заседание пройдет в двух форматах – узком и расширенном. Отмечу, всего за время функционирования СНГ проведено 86 заседаний Совета глав правительств Содружества.
За почти 34-летнюю историю этого объединения формат СНГ остается востребованным, несмотря на появление множества новых объединений в мире за последние десятилетия. В Содружестве пройден путь от единого народного хозяйственного комплекса к совокупности взаимосвязанных экономик независимых государств. В экономической сфере наработана обширная международно-правовая база развития торгово-экономических отношений. Отмечу, что по итогам 2024-го во всех странах Содружества наблюдается позитивная динамика.
Рост ВВП в государствах СНГ превышает среднемировые темпы. По результатам минувшего года – 4,5 % в сопоставимых ценах. Одним из приоритетов было создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры. Благодаря совместной работе на этом направлении нам удалось прийти к тому, что 85 % расчетов между странами СНГ осуществляется в национальной валюте.
Экономика в центре внимания и сегодня. В повестке дня – 15 вопросов. Это сотрудничество в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве, а также стороны обсудят использование мирного атома. По завершению заседания совета глав правительств будет подписан пакет документов, в том числе план реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Известно, что в сегодняшнем заседании примут участие в очном формате практически все главы правительств Содружества. Армению и Туркменистан будут представлять вице-премьеры.
Подробности в видео.