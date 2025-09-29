Неделя большой политики в Минске! Что в программе заседания Совета глав правительств СНГ

Наш специальный корреспондент Глеб Прокофьев работает в Национальной библиотеке. За считаные минуты до начала большой политической встречи узнаем, какие еще решения сегодня будут приниматься в Минске.

Неделя большой политики в Минске. Начинается она с заседания Совета глав правительств СНГ. Площадкой для обсуждения интеграционных вопросов выбрана Национальная библиотека. В повестке – 15 вопросов. Традиционно встреча пройдет в двух форматах – узком и широком. Ожидается, что ее участники утвердят Стратегию экономического развития Содружества Независимых Государств на ближайшие пять лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

До официального старта мероприятий остается менее получаса. Участников встречи глав делегаций встретит премьер-министр Беларуси. После совместного фотографирования стороны начнут большой переговорный день. Традиционно заседание пройдет в двух форматах – узком и расширенном. Отмечу, всего за время функционирования СНГ проведено 86 заседаний Совета глав правительств Содружества.

За почти 34-летнюю историю этого объединения формат СНГ остается востребованным, несмотря на появление множества новых объединений в мире за последние десятилетия. В Содружестве пройден путь от единого народного хозяйственного комплекса к совокупности взаимосвязанных экономик независимых государств. В экономической сфере наработана обширная международно-правовая база развития торгово-экономических отношений. Отмечу, что по итогам 2024-го во всех странах Содружества наблюдается позитивная динамика.