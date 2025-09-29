Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА перед встречей ЕС

Франция отправила в Данию временное военное подразделение из 35 солдат, вертолет Fennec и оборудование для борьбы с беспилотниками, чтобы обеспечить защиту воздушного пространство в преддверии встречи лидеров ЕС в Копенгагене. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было принято после серии инцидентов с дронами, в том числе временного прекращения работы столичного аэропорта. Власти Дании наложили запрет на запуск гражданами беспилотников до 3 октября.

Датский премьер-министр назвал этот случай самой серьезной атакой на инфраструктуру страны.

В то же время министр обороны страны заявил, что нет никаких доказательств причастности России. Посольство России отвергло эти обвинения, назвав их провокацией, а пресс-секретарь российского лидера заявил, что подобные заявления теряют убедительность из-за отсутствия фактов.

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