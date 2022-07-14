В Витебске прошло шествие мажореток

Алина Исайчева, руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Серпантин»:

У вас всегда атмосфера такая торжественная, веселая. Всегда очень приятно находиться в вашем городе. Очень приятно, что сегодня приятная погода, потому что мы приехали сюда в 7 утра и капал дождик, и было так: ну неужели все как-то пройдет мимо? Но нет, все прекрасно, играет музыка.