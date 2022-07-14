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В Витебске прошло шествие мажореток

14 июля 2022 12:34
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Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств.  

В Витебске работает Полина Королева.  

В Витебске прошло шествие мажореток-1

Полина Королева, корреспондент:  
Город превращается в одну большую площадку тематических выставок, мероприятий и концертов. Например, уже прошло шествие мажореток. Они передают, что улица заполнена людьми.   

В Витебске прошло шествие мажореток-4

В Витебске прошло шествие мажореток-6

В Витебске прошло шествие мажореток-8

Алина Исайчева, руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Серпантин»:  
У вас всегда атмосфера такая торжественная, веселая. Всегда очень приятно находиться в вашем городе. Очень приятно, что сегодня приятная погода, потому что мы приехали сюда в 7 утра и капал дождик, и было так: ну неужели все как-то пройдет мимо? Но нет, все прекрасно, играет музыка.   

В Витебске прошло шествие мажореток-11

В Витебске прошло шествие мажореток-13

В Витебске прошло шествие мажореток-15

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской».  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Полина Королева # Алина Исайчева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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