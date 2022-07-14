В Витебске прошло шествие мажореток
Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств.
В Витебске работает Полина Королева.
Полина Королева, корреспондент:
Город превращается в одну большую площадку тематических выставок, мероприятий и концертов. Например, уже прошло шествие мажореток. Они передают, что улица заполнена людьми.
Алина Исайчева, руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Серпантин»:
У вас всегда атмосфера такая торжественная, веселая. Всегда очень приятно находиться в вашем городе. Очень приятно, что сегодня приятная погода, потому что мы приехали сюда в 7 утра и капал дождик, и было так: ну неужели все как-то пройдет мимо? Но нет, все прекрасно, играет музыка.
В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской».