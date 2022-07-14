«Организация на высшем уровне. Мы в восторге». Как пройдёт открытие «Славянского базара»?

Новости Беларуси. И вновь вернемся в Витебск. Наша съемочная группа с нами на связи и подсказывает, что Летний амфитеатр уже полон зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свободных мест нет, и все в предвкушении открытия фестиваля. Давайте узнаем все из первых уст.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Собираться в городе на Двине каждое лето по случаю «Славянского базара» стало уже доброй традицией. В 31-й раз Витебск вновь собирает тысячи гостей и участников, среди них и те, кто приехал из-за рубежа. Ведь билеты на мероприятие – еще и безвиз в страну, граждане 73 стран вправе воспользоваться такой возможностью. Не это ли говорит о том, что фестиваль объединяет народы, несмотря ни на что. Этот факт подчеркивал не раз Александр Лукашенко, говоря о том, что «Славянский базар» лишь укрепляет дружбу народов. Скажу вам, что до торжественного открытия фестиваля еще есть время. Зрители уже массово проходят в Летний амфитеатр, их действительно много. Кто-то приехал посмотреть на именитых звезд, а кто-то поближе увидеть Президента. Это на самом деле так. Работая в прошлом году на фестивале, об этом нашему телеканалу рассказывали зрители.

Кстати, традиционно старт музыкальному форуму даст Президент. С речью Александр Лукашенко обратится к гостям и участникам фестиваля. Не пропустите интервью с именитыми артистами, мы побываем за кулисами, пообщаемся с ними.