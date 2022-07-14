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«Организация на высшем уровне. Мы в восторге». Как пройдёт открытие «Славянского базара»?

14 июля 2022 18:15
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Новости Беларуси. И вновь вернемся в Витебск. Наша съемочная группа с нами на связи и подсказывает, что Летний амфитеатр уже полон зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свободных мест нет, и все в предвкушении открытия фестиваля. Давайте узнаем все из первых уст.

«Организация на высшем уровне. Мы в восторге». Как пройдёт открытие «Славянского базара»?-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Собираться в городе на Двине каждое лето по случаю «Славянского базара» стало уже доброй традицией. В 31-й раз Витебск вновь собирает тысячи гостей и участников, среди них и те, кто приехал из-за рубежа. Ведь билеты на мероприятие – еще и безвиз в страну, граждане 73 стран вправе воспользоваться такой возможностью. Не это ли говорит о том, что фестиваль объединяет народы, несмотря ни на что. Этот факт подчеркивал не раз Александр Лукашенко, говоря о том, что «Славянский базар» лишь укрепляет дружбу народов. Скажу вам, что до торжественного открытия фестиваля еще есть время. Зрители уже массово проходят в Летний амфитеатр, их действительно много. Кто-то приехал посмотреть на именитых звезд, а кто-то поближе увидеть Президента. Это на самом деле так. Работая в прошлом году на фестивале, об этом нашему телеканалу рассказывали зрители.

Кстати, традиционно старт музыкальному форуму даст Президент. С речью Александр Лукашенко обратится к гостям и участникам фестиваля. Не пропустите интервью с именитыми артистами, мы побываем за кулисами, пообщаемся с ними.

«Организация на высшем уровне. Мы в восторге». Как пройдёт открытие «Славянского базара»?-4

На «Славянском базаре» не первый раз, была очень давно, но поскольку сегодня только открытие, хотелось бы еще впечатлений набраться, но в целом атмосфера добрая, теплая, очень много развлечений для детей и взрослых. Я думаю, что каждый для себя найдет что-то интересное.

«Организация на высшем уровне. Мы в восторге». Как пройдёт открытие «Славянского базара»?-7

Очень празднично, нарядный город, необычно. У нас провинциальный городок, конечно, мы такого не видели. Необычно, интересно, организация на высшем уровне. Мы в восторге.

До торжественного открытия «Славянского базара» остается все меньше времени.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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