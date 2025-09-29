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Беларусь и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов

29 сентября 2025 10:35
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Уровень торгово-экономических отношений Беларуси и Кыргызстана находится на подъеме. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Перспективы взаимодействия между странами обсуждали на переговорах с председателем Кабмина и руководителем Администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов-2

Торгово-экономические связи лежат в основе партнерства наших государств. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года он увеличился на 15 %, превысив отметку в 190 миллионов долларов. Положительная тенденция сохраняется и в 2025-м. Стоит задача кратно приумножить заданные темпы и за ближайшие пять лет нарастить торговлю до полумиллиарда долларов. 

Беларусь и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Мы определили совместные шаги по развитию двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, обсудили пути расширения двусторонней торговки и гуманитарного сотрудничества. Кыргызской стороне предложено сотрудничество в сфере поставок белорусской сельскохозяйственной, коммунальной, карьерной техники, развитие промышленной кооперации и работы в Кыргызстане сборочных производств лифтового оборудования и трансформаторов.

Среди перспективных сфер для наращивания сотрудничества – машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Хороший потенциал стороны видят также в расширении промышленной кооперации. Так, Кыргызстан выразил заинтересованность в создании сборочного производства белорусской сельхозтехники.

Беларусь и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов-6

Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана:
Мы договорились в ближайшее время выйти на новые проекты. Кооперация в промышленности – одно из ключевых направлений. Хороший потенциал увидим в совместной сборке и локализации продукции, обмене технологиями, создание полноценной цепочки в добавленной стоимости. Культурно-гуманитарное сотрудничество – сердцевина наших отношений. В последние годы двустороннего взаимодействия сфера культуры и искусства заметно оживилась. 

По итогам переговоров стороны подписали весомый пакет документов, направленных на углубление сотрудничества в сферах торговли, цифрового развития, культуры, спорта, науки. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Кыргызстан # Александр Турчин

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