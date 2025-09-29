Форвард минского «Динамо» Пинчук стал лучшим нападающим недели КХЛ

По результатам третьей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ лучшими игроками, как сообщается на сайте организации, стали:
- Даниил Исаев, вратарь «Локомотива», одержал три победы, отразил 96,51% шайб и оформил «сухой» матч против «Сочи».
- Защитник «Авангарда» Семен Чистяков записал на свой счет 5 очков (3 гола и 2 передачи), отличившись победными шайбами и активной игрой в обороне. Он в 3-й раз стал лучшим защитником недели.
- Лучшим форвардом впервые признан нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук, забивший 4 шайбы, в том числе хет-трик в матче с «Торпедо».
- Михаил Федоров из «Металлурга» второй раз кряду стал лучшим новичком, набрав 2 очка в двух матчах и продемонстрировав свое мастерство в обороне.
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