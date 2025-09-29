Форвард минского «Динамо» Пинчук стал лучшим нападающим недели КХЛ

Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях

По его словам, невзирая на давление со стороны властей и допущенные нарушения, правящей силе удалось удержать контроль благодаря голосам с иностранных избирательных участков и за счет перераспределения голосов проигравших партий.