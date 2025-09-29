Центр белорусской техники будет создан в Санкт-Петербурге

Выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» сопровождает обширная деловая программа. Уже заключен не один контракт. Так, в Санкт-Петербурге будет создан Центр белорусской техники. Дорожная карта проекта подписана заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем и вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская техника, которая сегодня обеспечивает обслуживание улиц северной столицы России, требует сервисного обслуживания. Центр, который планируют создать, будет иметь в наличии полный ассортимент запчастей и мобильные бригады для оперативного ремонта машин и механизмов.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия): Сегодня один из совместных проектов между предприятиями Республики Беларусь и предприятиями Петербурга подписан, поэтому в рамках продовольственной безопасности большую роль играет Республика Беларусь в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, по общественному транспорту у нас большая общая работа. И сегодня самый большой объем электробусов, которые будут работать, начиная с нового года на улицах Санкт-Петербурга, – это будут электробусы Минского автозавода.

Новые точки роста для взаимовыгодного партнерства сегодня также определили Беларусь и Татарстан. На заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству машиностроение и нефтехимия названы ключевыми направлениями.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы обсудили важнейшие вопросы, связанные с дальнейшим развитием в промышленной сфере. Это и вопросы взаимной поставки техники, комплектующих на производственной мощности КАМАЗа и других субъектов хозяйствования в Российской Федерации. И также обсудили, какие, возможно, будут обеспечены поставки, опять же, и комплектующей техники в Республику Беларусь. Особое внимание затронули в вопрос поставки пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники. Она очень востребована на рынке Татарстана.

Напомним, что в Татарстане создано совместное предприятие по выпуску тракторов МТЗ. В ходе заседания были рассмотрены планы по его расширению.