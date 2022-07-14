«Организовано шесть локаций». В дни фестиваля в Витебске можно будет увидеть конную милицию

Новости Беларуси. Фестиваль, без которого не обходится ни одно белорусское лето. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, «Славянский базар» стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно в фестивальные дни проходит акция МВД «За безопасность вместе». В 2022 году она удивляет масштабами. Интерактивные площадки Госавтоинспекции, игры и эстафеты – в непривычном, но веселом формате жителям и гостям города напоминают о правилах безопасности.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
С учетом Года исторической памяти мы сделали уклон на тематику службы органов внутренних дел прошлых лет. Организовано шесть локаций по всему Витебску. Несут службу и конные патрули, как это когда-то было, а также современные автомашины, которые мы показываем нашей молодежи.
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