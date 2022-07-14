«Организовано шесть локаций». В дни фестиваля в Витебске можно будет увидеть конную милицию

Новости Беларуси. Фестиваль, без которого не обходится ни одно белорусское лето. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, «Славянский базар» стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в фестивальные дни проходит акция МВД «За безопасность вместе». В 2022 году она удивляет масштабами. Интерактивные площадки Госавтоинспекции, игры и эстафеты – в непривычном, но веселом формате жителям и гостям города напоминают о правилах безопасности.