Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что на парламентских выборах внутри страны победила оппозиция, набравшая около 49% голосов против 44% у правящей партии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, невзирая на давление со стороны властей и допущенные нарушения, правящей силе удалось удержать контроль благодаря голосам с иностранных избирательных участков и за счет перераспределения голосов проигравших партий.

Додон заявил, что оппозиция собирает свидетельства фальсификаций и собирается продолжать борьбу с действующим режимом.

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