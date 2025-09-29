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Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях

29 сентября 2025 09:31
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Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях-0

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что на парламентских выборах внутри страны победила оппозиция, набравшая около 49% голосов против 44% у правящей партии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, невзирая на давление со стороны властей и допущенные нарушения, правящей силе удалось удержать контроль благодаря голосам с иностранных избирательных участков и за счет перераспределения голосов проигравших партий.

Додон заявил, что оппозиция собирает свидетельства фальсификаций и собирается продолжать борьбу с действующим режимом.

Фото: pixabay

# Международная политика # Игорь Додон

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