«ИННОПРОМ. Беларусь» – какие соглашения успели заключить на международной выставке

Сегодня, 29 сентября, в Минске начала работу крупнейшая площадка для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Ведущие отечественные промышленные компании и ЕАЭС, СНГ и стран-партнеров интеграционных объединений встречает международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставке работает и съемочная группа СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» поражает своими масштабами. С каждым часом посетителей выставочного центра становится все больше. Растет и число заключенных соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими производителями.

Сфера взаимных интересов обширная – это обмен компетенциями в области фармацевтики, машиностроения, транспорта и технологий. Подписанные договоры в ближайшее время найдут свое практическое применение и позволят усилить промышленную кооперацию между странами.

Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области:

Сегодня подписали соглашение о создании, и разработке, и производстве важной техники автомобиля и багги на разработчике из Донецкой Народной Республики, а производство будет организовано в Ростове. Поэтому очень хорошая коллаборация. Тем более, что наши регионы ближайшие, соседи, добрые друзья. И то, что в Беларуси подписали такое соглашение, я считаю, очень знаково.

Гурген Малхасян, министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики:

Для нас является значимым развивать кооперацию, создавать совместные предприятия, создавать высокотехнологичные производства, продукты, которые будут востребованы и конкурентноспособны.

Тема промышленного сотрудничества также нашла отражение в масштабной деловой программе. Эксперты обсуждали, как перейти от соглашений к реальным проектам и форсировать интеграцию на уровне регионов. Представители двух стран сошлись во мнении: накопленный опыт межрегиональной интеграции – это не просто эффективный, а единственно верный формат партнерства. Особенно в рамках импортозамещающей политики. На секциях обсуждали и конкретные шаги по расширению форматов сотрудничества. Центр белорусской техники будет создан в Санкт-Петербурге.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы импортозамещением защищаем интересы наших производств – и Российской Федерации, и Республики Беларусь. 407-й авиационный завод уже поставляет комплектующие для авиации в Ульяновскую область. Сегодня будет подписан очередной контракт. Наш «Интеграл» уже работает очень плотно с предприятиями Ульяновской области. Санкт-Петербург подтвердил заинтересованность в поставке нашей продукции Минского автомобильного завода. Предприятие «Пожснаб» тоже отрабатывает поставки в Ульяновскую область и в Екатеринбург.