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Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»

14 июля 2022 06:46
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Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств, хотя фестивальная жизнь традиционно начинается за несколько дней до торжества.  

Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»-1

А в 2022 году можно смело утверждать: организаторы как никогда позаботились о насыщенной культурной программе для всех гостей города. И, конечно, эмоциях, которыми щедро одаривали уже накануне. На главной сценической площадке «Славянского базара» подняли официальный флаг фестиваля, а самые юные артисты сражались за звание лучших. По традиции, именно детское состязание открыло конкурсную программу форума. В этом году на сцену вышли 15 участников, однако самые бурные овации и максимум баллов достались нашему Елисею Касичу и его песне «Небо-пожар».  

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Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»-4

Рухия Байдукенова, победительница Международного конкурса «Славянский базар-2021» (Казахстан):  
Очень большая честь поднять этот флаг. Флаг фестиваля. Для меня это очень большая честь (подробности здесь).  

Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»-7

В этом году на фестивале будут представлены около 30 стран. Их национальные флаги до конца «Славянского базара» будут развеваться рядом с Летним амфитеатром, который, к слову, на один вечер превратился в своеобразный цирковой купол, под которым свои трюки демонстрировали летающие гимнасты и акробаты. На его сцене прошло непривычное, но уникальное шоу-увертюра. Настроение публики оказалось в руках жонглеров и клоунов. Привезли также на праздник и дрессированных зверей. 

Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»-10

Впрочем, это только начало всех сюрпризов, которые ожидают зрителей. Жить в ритме фестиваля Витебск будет до следующего понедельника, 18 июля. А это значит, все его жители и гости смогут увидеть не один ряд интересных программ и выступлений, посетить выставки, уличные гуляния и, конечно, окунуться в музыкальную феерию.  

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