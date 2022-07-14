Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»
Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств, хотя фестивальная жизнь традиционно начинается за несколько дней до торжества.
А в 2022 году можно смело утверждать: организаторы как никогда позаботились о насыщенной культурной программе для всех гостей города. И, конечно, эмоциях, которыми щедро одаривали уже накануне. На главной сценической площадке «Славянского базара» подняли официальный флаг фестиваля, а самые юные артисты сражались за звание лучших. По традиции, именно детское состязание открыло конкурсную программу форума. В этом году на сцену вышли 15 участников, однако самые бурные овации и максимум баллов достались нашему Елисею Касичу и его песне «Небо-пожар».
Читайте также:
В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?
«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?
Белорус выступил с наивысшим результатом. Итоги первого конкурсного дня «Витебск-2022»
Рухия Байдукенова, победительница Международного конкурса «Славянский базар-2021» (Казахстан):
Очень большая честь поднять этот флаг. Флаг фестиваля. Для меня это очень большая честь (подробности здесь).
В этом году на фестивале будут представлены около 30 стран. Их национальные флаги до конца «Славянского базара» будут развеваться рядом с Летним амфитеатром, который, к слову, на один вечер превратился в своеобразный цирковой купол, под которым свои трюки демонстрировали летающие гимнасты и акробаты. На его сцене прошло непривычное, но уникальное шоу-увертюра. Настроение публики оказалось в руках жонглеров и клоунов. Привезли также на праздник и дрессированных зверей.
Впрочем, это только начало всех сюрпризов, которые ожидают зрителей. Жить в ритме фестиваля Витебск будет до следующего понедельника, 18 июля. А это значит, все его жители и гости смогут увидеть не один ряд интересных программ и выступлений, посетить выставки, уличные гуляния и, конечно, окунуться в музыкальную феерию.
Читайте также:
Представления акробатов, уличные гуляния и гости из 30 стран. Как прошел первый день «Славянского базара»?
Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР
Расскажем про историю циркового искусства. Белгосцирк подготовил специальную программу для «Славянского базара»