Победительница «Славянского базара-2021» о символе фестиваля: «Очень большая честь поднять этот флаг»

Новости Беларуси. Долгожданные звуки фанфар, знаменующие открытие XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прозвучат для зрителей и участников музыкального праздника уже вечером 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Летнего амфитеатра состоится официальное открытие международного форума искусств, хотя фестивальная жизнь традиционно начинается за несколько дней до торжества.

Рухия Байдукенова, победительница Международного конкурса «Славянский базар-2021» (Казахстан):

Очень большая честь поднять этот флаг. Флаг фестиваля. Для меня это очень большая честь (подробности здесь).