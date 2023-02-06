«Из-за этого шара был отменён визит Блинкена в Китай». Кто мог устроить инцидент с китайским аэростатом?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу »!

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, я приведу пример. Насколько, в принципе, НАТО (все страны и в частности некоторые) плюют на международное законодательство. Пример последних выходных. Якобы шар, который изучает погодные условия, летит китайский над Америкой. Его пытаются сбить, никто не сбивает. Но, по идее, американцы могут его сбить, потому что он на территории США. Когда шар вылетает на территорию международную, которая находится, условно говоря, под патронажем всего мира, и США не имеют права проводить там какие-либо ракетные удары, он сбивается. Соответственно, это же нарушение, мое предположение как журналиста, международного законодательства?

Алена Сырова, СТВ:

Александр Борисович, может у вас есть мнение насчет этого китайского шара? Уже столько было смеха и троллинга, но явно ведь не все так просто.