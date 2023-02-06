Президент: силой тащить в Беларусь мы не собираемся, не хотите – сидите там

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Курировать процесс будет Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: Президент за все время, по сути, вывел три основных условия для работы с ними. Первое – это их искреннее раскаяние. Второе – индивидуальный подход в каждом случае, важно не ошибиться. Для обеих сторон важно. И третье – добрая воля. Со стороны государства она есть: рука подана, шаг навстречу сделан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления. Не хотите – сидите там. Хотите – воюйте, хотите – метите улицу. Кто более подготовлен – будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане.

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