«Более 140 полётов за неделю». Как часто соседние страны проводят разведывательные полеты рядом с Беларусью?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»! Алена Сырова, СТВ:

На земле разобрались. Что в воздухе? Насколько я понимаю, как таковых суперпровокаций пока не наблюдается. Но есть планомерное изучение по ту стороны границы нашего воздушного пространства. Мы буквально вчера в эфире СТВ видели интервью с командующим, он говорил о том, что регулярно проводятся разведывательные полеты. Можете еще раз нам рассказать о том, какие виды вооружений мы сейчас видим и насколько интенсивность их возросла?

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Хотелось бы отметить, что, к сожалению, если брать определенный промежуток времени, то говорить о том, что интенсивность полетов военной, боевой авиации, разведывательной авиации какая-то появилась тенденция к снижению – мы этого сказать не можем. Более того, количество полетов увеличивается кратно. Если раньше мы говорили о 30, 50, до 70 в месяц, то сейчас, на прошлой неделе, конкретная цифра – более 140 полетов за неделю. Из них практически третья часть – это разведывательная авиация. Как пилотируемая, так и беспилотники. О чем это может говорить? Это говорит о том, что летчики на сопределе осваивают воздушное пространство, а разведчики на сопределе наблюдают за нашей реакцией, как мы на это будем реагировать.

Алена Сырова:

Смотрите, они могут парировать нам и сказать: нет, ребята, это у вас учение проходило. Конечно, мы тут реагируем в ответ. У нас есть небольшая заготовочка, возможно, вы уже видели эти кадры. Один из эпизодов учения предполагал перемещение самолета Ил-76 из Беларуси на аэродром в Калининграде. Верно? Анатолий Булавко:

Да. Алена Сырова:

Помимо красивых пейзажей и сопровождения наших союзников, увидели и кое-что еще. Поясните, пожалуйста, кто был рядом с нашим Илом и насколько это, наверное, правомерная реакция со стороны наших партнеров? Может быть избыточная? Или нет?