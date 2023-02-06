«Более 140 полётов за неделю». Как часто соседние страны проводят разведывательные полеты рядом с Беларусью?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
На земле разобрались. Что в воздухе? Насколько я понимаю, как таковых суперпровокаций пока не наблюдается. Но есть планомерное изучение по ту стороны границы нашего воздушного пространства. Мы буквально вчера в эфире СТВ видели интервью с командующим, он говорил о том, что регулярно проводятся разведывательные полеты. Можете еще раз нам рассказать о том, какие виды вооружений мы сейчас видим и насколько интенсивность их возросла?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Хотелось бы отметить, что, к сожалению, если брать определенный промежуток времени, то говорить о том, что интенсивность полетов военной, боевой авиации, разведывательной авиации какая-то появилась тенденция к снижению – мы этого сказать не можем. Более того, количество полетов увеличивается кратно. Если раньше мы говорили о 30, 50, до 70 в месяц, то сейчас, на прошлой неделе, конкретная цифра – более 140 полетов за неделю. Из них практически третья часть – это разведывательная авиация. Как пилотируемая, так и беспилотники. О чем это может говорить? Это говорит о том, что летчики на сопределе осваивают воздушное пространство, а разведчики на сопределе наблюдают за нашей реакцией, как мы на это будем реагировать.
Алена Сырова:
Смотрите, они могут парировать нам и сказать: нет, ребята, это у вас учение проходило. Конечно, мы тут реагируем в ответ. У нас есть небольшая заготовочка, возможно, вы уже видели эти кадры. Один из эпизодов учения предполагал перемещение самолета Ил-76 из Беларуси на аэродром в Калининграде. Верно?
Анатолий Булавко:
Да.
Алена Сырова:
Помимо красивых пейзажей и сопровождения наших союзников, увидели и кое-что еще. Поясните, пожалуйста, кто был рядом с нашим Илом и насколько это, наверное, правомерная реакция со стороны наших партнеров? Может быть избыточная? Или нет?
Анатолий Булавко:
Если мы будем рассматривать именно этот эпизод летно-тактического учения, то реакция натовских летчиков, скажем так, вполне прогнозируемая. И, в общем-то, ждать чего-то иного мы и не планировали. Я хотел бы заострить внимание на другое. Видите, как далеко летят точечки?
Кирилл Казаков, СТВ:
А это географически – Сувалкский коридор?
Анатолий Булавко:
Нет, это Балтика.
Кирилл Казаков:
То есть это международные воды, это не чьи-то территории?
Анатолий Булавко:
Абсолютно верно. И вот эти истребители российские, которые сопровождали наш Ил-76, это был своего рода гарант. Они ничего не делали. Они просто сопровождали наш борт. Но их присутствие не позволяло натовским специалистам близко подойти. И, в принципе, таким образом, наверное, и нужно поступать, дабы обеспечить безопасность. Потому что на месте нашего самолета мог бы быть абсолютно любой белорусский самолет. И никто ни от чего не застрахован. А мы все прекрасно понимаем, что в нынешней обстановке каждая сторона, я имею в виду натовская, ищет повод в чем-то упрекнуть нас. Повода мы не дали.
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