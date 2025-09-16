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Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра

16 сентября 2025 07:41
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Время Купаловского. Настоящим подарком ценителям каждой минуты станут часы, изготовленные в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра -2

Это коллаборация знаменитого завода с легендарным театром. Лимитированная коллекция выпущена в 105-й год основания Национального академического театра имени Янки Купалы. Дизайн циферблата ясно и коротко повествует о визитной карточки театра – спектакле «Павлинка», которым по традиции открывается каждый сезон.

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра -4

Азат Маргарян, первый заместитель директора часового завода:
Завод и Купаловский театр очень многое объединяет. Это любовь к Родине, уважение к истории и белорусская душа, белорусскость во всех ее проявлениях. Именно этому и посвящена наша коллекция, которая, я уверен, будет пользоваться большим успехом со стороны наших покупателей.

В год юбилея поклонников творчества театра ждет множество сюрпризов: премьеры, подарки в их числе. Уже в октябре купаловцы посетит со спектаклями Казань, где пройдет один из крупнейших российских театральных фестивалей.

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра -6

Александр Шестаков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Все театры, театрально-зрелищные организации существуют в новых условиях финансирования – 50 на 50. И, конечно же, для того чтобы привлечь и нового зрителя, надо ставить новые спектакли. Конечно же, будут все наиболее яркие постановки, выразительные и чтобы были востребованы для нашего современного зрителя. Кроме этого, мы также планируем посещать различные гастроли как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

В сентябре все зрители при покупке билетов в кассе театра автоматически получают подарок. Это открытка с автографами и пожеланиями. В холле Купаловского сейчас размещена выставка, рассказывающая о более чем вековой истории знаменитой труппы. Афиши, реквизит, редкие документы – многое представлено широкой публике впервые.

 

# Купаловский театр # Александр Шестаков # Предприятия Беларуси

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