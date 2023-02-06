Какой период за последние три года был наиболее острым для ГПК? Вот что ответил представитель ведомства

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Я хотела бы, Дмитрий Николаевич, у вас уточнить. Все же, мне кажется, вам как-то на рубежах, на границе где-то виднее, где-то понятнее. Я вот о чем. Мы говорим о том, что, по сути, хорошо качать нас и пытаться втянуть в какое-то противостояние силовое пытаются уже года три прямо активно. С 2020 года.
Мы живем в альтернативном 1939-м? Вот что ответили в Генштабе ВС Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Когда они признали самолет, потом еще что-то.
Алена Сырова:
Я думаю, что это началось еще до выборов, я думаю, эксперты меня поддержат.
Кирилл Казаков:
В 2019 году Зеленский с нашим Президентом еще встречался, а в 2020 году уже не признал.
Алена Сырова:
Это такие мелочи. Мы же прекрасно понимаем, что за этими улыбками и рукопожатиями, как теперь оказывается, скрывалось совершенно другое. Когда мы говорим о ситуации вдоль наших рубежей. Сейчас нас активно держат в курсе, мы слышим цифры о том, сколько кого сейчас находится у белорусских границ. Если мы возьмем эти три года, о которых я говорю, то какой из периодов для вас с точки зрения вашей самый острый. И ситуация сейчас более тяжелая, чем, условно говоря, два года назад или три года назад или менее обостренная?
Виктор Тумар: нет противоречий ярко выраженных, чтобы можно было маховик войны дальше раскрутить. Читайте здесь.
Дмитрий Любкин, начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси:
Вопрос хороший. Я бы выделил, наверное, 2021 год. Потому что, во-первых, был миграционный кризис. Сопредельные государства очень хорошо подстроились под этот кризис и начали насыщать сопредельное пограничное пространство. Милитаризировать все. Подтягивать подразделения Вооруженных Сил, чтобы якобы решать миграционные вопросы. Это очень четко было видно на польском направлении. Сначала они подтянули там силы полиции, пограничников. Организовали службу в усиленном режиме. А потом появились военные. Военные начали действовать жестко. Поэтому и наши пограничные подразделения тоже вынуждены были адекватно реагировать. Вы помните, целые потоки мигрантов шли, так сказать, по нашим дорогам и уперлись в эту границу.
Подписывайтесь на нас в Telegram!