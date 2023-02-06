Какой период за последние три года был наиболее острым для ГПК? Вот что ответил представитель ведомства

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Я хотела бы, Дмитрий Николаевич, у вас уточнить. Все же, мне кажется, вам как-то на рубежах, на границе где-то виднее, где-то понятнее. Я вот о чем. Мы говорим о том, что, по сути, хорошо качать нас и пытаться втянуть в какое-то противостояние силовое пытаются уже года три прямо активно. С 2020 года.

Мы живем в альтернативном 1939-м? Вот что ответили в Генштабе ВС Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда они признали самолет, потом еще что-то.

Алена Сырова:

Я думаю, что это началось еще до выборов, я думаю, эксперты меня поддержат.

Кирилл Казаков:

В 2019 году Зеленский с нашим Президентом еще встречался, а в 2020 году уже не признал.

Алена Сырова:

Это такие мелочи. Мы же прекрасно понимаем, что за этими улыбками и рукопожатиями, как теперь оказывается, скрывалось совершенно другое. Когда мы говорим о ситуации вдоль наших рубежей. Сейчас нас активно держат в курсе, мы слышим цифры о том, сколько кого сейчас находится у белорусских границ. Если мы возьмем эти три года, о которых я говорю, то какой из периодов для вас с точки зрения вашей самый острый. И ситуация сейчас более тяжелая, чем, условно говоря, два года назад или три года назад или менее обостренная?