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Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками

06 февраля 2023 17:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Курировать процесс будет Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому сегодня Президент Беларуси принял с докладом генпрокурора Андрея Шведа.

Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под верховенством прокуратуры давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить.

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Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками-4

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Алена Сырова # Фотофакт

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