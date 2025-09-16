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Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днём рождения

16 сентября 2025 07:39
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Великая миссия Белорусской православной церкви и всех ее священнослужителей – хранить богатейшие христианские традиции, беречь историческую память и объединять поколения. Это отметил Президент Беларуси, поздравляя Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся жизнь митрополита Вениамина, которая является примером искреннего служения людям, Отечеству и Церкви, неразрывно связана с родной страной. Вы проявляете глубокий интерес к вопросам нравственного становления личности и упрочения основ ее морали, вдохновляете молодежь на созидательный труд. Убежден, что мудрое пастырское слово и молитвенная помощь митрополита Вениамина и в дальнейшем будут множить национальное духовное богатство и способствовать поддержанию в Беларуси мира и согласия.

# Александр Лукашенко # Вениамин # Митрополит Минский и Заславский Вениамин

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