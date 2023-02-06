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«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?

06 февраля 2023 16:30
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Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:
Надо сказать, ситуация до сих пор. Буквально сегодня труп беженца снова подбросили.

«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?-1

Дмитрий Любкин, начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси:
Абсолютно верно. Но если брать с военной точки зрения, у нас наиболее опасная ситуация на южном направлении. Потому что воюющая сторона, потому что там плотность подразделений ВСУ и теробороны и всех остальных наиболее существенная. С учетом того, что мы наблюдаем и провокационные действия достаточно серьезные. Как организованные, так с признаками неорганизованности

«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, там же ваших коллег уже нет? Условно говоря, я прекрасно понимаю, когда есть одна застава, есть вторая застава на сопредельной стороне, люди друг друга знают. Есть оперативная обстановка, есть экономические преступления, есть мигранты – все что угодно. Есть какая-то взаимосвязь. Я предполагаю, что, наверное, пограничников там нет. Там совсем другие люди. Ведь пограничники на «зеленке» друг друга знают.

«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?-7

Дмитрий Любкин:
Есть такие признаки. Вместе с тем мы наблюдаем такую тенденцию, что к границе подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя идентифицировать как пограничников. Именно они проводят такие действия недружелюбные: поднимают оружие в сторону наших пограничных нарядов и реально провоцируют, показывают знаки неприличные и так далее. Что готовы напугать нас и прочее-прочее. Но сказать, что пограничники вообще ушли оттуда, я не могу. Потому что лучше пограничников с украинской стороны их обстановку никто не знает. Поэтому однозначно есть какие-то люди, которые консультируют, которые работают, может, даже в интересах разведки. Они постоянно там присутствуют. Потому что просто так границу нельзя оставить. Хотя признаков махновщины на украинском направлении очень много.

«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?-10

Кирилл Казаков:
Послушайте, на прошлой неделе на телеканале «Беларусь 1» был репортаж, где рассказывали о том, как выходили наши беглые военные, которые воюют в Украине, на пограничников. С целью напугать, каким-то образом вызвать на себя какую-то агрессию. Это происходит постоянно или это какой-то одиночный случай, прецедент?

Дмитрий Любкин:
Это не прецедент. Можно увидеть признаки организованных действий, как вы сказали: поднять БЧБ-флаг, спеть гимн Украины или еще какие-то песни – это организованные действия. Но когда выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются, выкрикивают различные лозунги: «я сейчас гранату брошу» или «если я зайду на твою территорию, ты в меня будешь стрелять?» – провоцируют конкретно. Цель провокаций – конечно, психологическое давление. Сформировать такие условия, чтобы сделать информационный повод. И с другой стороны, выявить какие-то особенности организации охраны границы у нас. То есть, если наши пограничные наряды могут неправильно, неадекватно повести себя, мы где-то свои хитрости можем вскрыть. Поэтому наши пограничники подготовлены очень тщательно и ведут себя очень осторожно с точки зрения и бдительности, и не поддаваться на провокации.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Дмитрий Любкин # Фотофакт

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