«Выходят неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются». Что происходит на белорусско-украинской границе?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»! Алена Сырова, СТВ:

Надо сказать, ситуация до сих пор. Буквально сегодня труп беженца снова подбросили.

Дмитрий Любкин, начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси:

Абсолютно верно. Но если брать с военной точки зрения, у нас наиболее опасная ситуация на южном направлении. Потому что воюющая сторона, потому что там плотность подразделений ВСУ и теробороны и всех остальных наиболее существенная. С учетом того, что мы наблюдаем и провокационные действия достаточно серьезные. Как организованные, так с признаками неорганизованности

Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, там же ваших коллег уже нет? Условно говоря, я прекрасно понимаю, когда есть одна застава, есть вторая застава на сопредельной стороне, люди друг друга знают. Есть оперативная обстановка, есть экономические преступления, есть мигранты – все что угодно. Есть какая-то взаимосвязь. Я предполагаю, что, наверное, пограничников там нет. Там совсем другие люди. Ведь пограничники на «зеленке» друг друга знают.

Дмитрий Любкин:

Есть такие признаки. Вместе с тем мы наблюдаем такую тенденцию, что к границе подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя идентифицировать как пограничников. Именно они проводят такие действия недружелюбные: поднимают оружие в сторону наших пограничных нарядов и реально провоцируют, показывают знаки неприличные и так далее. Что готовы напугать нас и прочее-прочее. Но сказать, что пограничники вообще ушли оттуда, я не могу. Потому что лучше пограничников с украинской стороны их обстановку никто не знает. Поэтому однозначно есть какие-то люди, которые консультируют, которые работают, может, даже в интересах разведки. Они постоянно там присутствуют. Потому что просто так границу нельзя оставить. Хотя признаков махновщины на украинском направлении очень много.