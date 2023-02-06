Мы живём в альтернативном 1939-м? Вот что ответили в Генштабе ВС Беларуси

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о том, что строится очень большое тихоокеанское сообщество, которое тоже планирует возглавить Америка, чтобы каким-то образом воевать с Китаем. Тут выходит на арену Китай. Мы не знаем, сколько войск… Наверняка вы знаете, сколько войск вокруг наших границ. Может быть, в какой-то мере и не надо людям гражданским знать все то, что знают военные. Потому что меньше знаешь – лучше спишь. В этом плане абсолютно спокойная история. Однако у меня как у историка есть такое стойкое ощущение, что мы живем в этом безвременье, которым можно было назвать 1939-1940 – начало 1941 года. Я сгущаю, конечно, краски, но мне все же хотелось понять, так ли это? Может быть, не так. Виктор Александрович, скажите, я нагнетаю?