Мы живём в альтернативном 1939-м? Вот что ответили в Генштабе ВС Беларуси

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о том, что строится очень большое тихоокеанское сообщество, которое тоже планирует возглавить Америка, чтобы каким-то образом воевать с Китаем. Тут выходит на арену Китай. Мы не знаем, сколько войск… Наверняка вы знаете, сколько войск вокруг наших границ. Может быть, в какой-то мере и не надо людям гражданским знать все то, что знают военные. Потому что меньше знаешь – лучше спишь. В этом плане абсолютно спокойная история. Однако у меня как у историка есть такое стойкое ощущение, что мы живем в этом безвременье, которым можно было назвать 1939-1940 – начало 1941 года. Я сгущаю, конечно, краски, но мне все же хотелось понять, так ли это? Может быть, не так. Виктор Александрович, скажите, я нагнетаю?
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
По сути, наверное, вы констатируете то, что происходит в настоящий момент. Если говорить, что война уже немножко трансформировалась. Когда рассматривается то время, то война – это продолжение политики насильственными методами и способами. И война предназначена прежде всего для передела мира, передела сфер влияния. Сейчас уже влияния перешли в информационную сферу, в экономическую, территориальные претензии предъявляются. Поэтому вот это понятие войны Третьей мировой получило определенное расширение. Но в данный момент мы не видим вот этого всего. Как вы говорите, глобального противостояния, которое, в общем-то, сейчас происходит. Почему? Потому что есть сдерживающие факторы, как ядерное оружие, чтобы не окунуться в катастрофу всему человечеству.
Алена Сырова, СТВ:
Подождите, как не окунуться в катастрофу? В принципе, понятно, что, наверное, для людей военных, когда мы говорим о сотнях, о тысячах даже – это не какие-то сверхогромные цифры. Вы уже мыслите другими категориями.
Кирилл Казаков:
Не надо так военных черствыми делать.
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