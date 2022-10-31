Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры – Указ подписал Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проект соглашения о создании с Россией учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписан 31 октября. Этот документ станет основой для проведения дальнейших переговоров. От имени Беларуси их будет вести Министерство обороны.