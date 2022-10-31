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Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры – Указ подписал Лукашенко

31 октября 2022 18:33
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Новости Беларуси. Президент Беларуси одобрил проект соглашения о создании с Россией учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры – Указ подписал Лукашенко-1

Соответствующий Указ подписан 31 октября. Этот документ станет основой для проведения дальнейших переговоров. От имени Беларуси их будет вести Министерство обороны.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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