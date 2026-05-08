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Новости по тегу #Алексей Осипов

Служба в честь 20-летнего юбилея церкви прошла в православном храме Минского суворовского училища
08 мая 2026 17:20

Служба в честь 20-летнего юбилея церкви прошла в православном храме Минского суворовского училища

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили
04 мая 2026 17:51

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища
04 ноября 2025 10:50

Как готовят будущих белорусских офицеров? Пообщались с воспитанниками суворовского училища

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника
09 мая 2025 12:41

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника

Митрополит Вениамин совершил литургию в полковом храме в честь святого апостола Иоанна Богослова
07 мая 2025 11:02

Митрополит Вениамин совершил литургию в полковом храме в честь святого апостола Иоанна Богослова

Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?
19 февраля 2025 17:30

Из поколения в поколение – как в Минском суворовском училище чтут память фронтовиков?

03 февраля 2024 13:39

В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Минского суворовского военного училища
20 декабря 2023 19:24

Наталья Кочанова встретилась с учащимися Минского суворовского военного училища

«25-м кадром они поймут». Как донести до детей значимость Дня Независимости?
03 июля 2023 19:01

«25-м кадром они поймут». Как донести до детей значимость Дня Независимости?

«Один в поле не воин». Почему натовским странам не нравится взаимопомощь Беларуси и России?
03 июля 2023 17:44

«Один в поле не воин». Почему натовским странам не нравится взаимопомощь Беларуси и России?

«Никто документы не забрал». Замначальника Суворовского училища рассказал, что происходило с курсантами в 2020-м
03 июля 2023 17:35

«Никто документы не забрал». Замначальника Суворовского училища рассказал, что происходило с курсантами в 2020-м

Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
17 апреля 2017 09:41

Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!