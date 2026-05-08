Новости по тегу #Алексей Осипов

Торжественную литургию провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? И где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?
С 12 лет ребята оттачивают дисциплину. Самостоятельная жизнь наступает практически сразу после поступления.
«Мы должны понимать, что подготовка к параду не отменяет общеобразовательные предметы. Поэтому в парад попадают ребята, которые справляются успешно и с учебой, и со всеми мероприятиями».
На ней присутствовали курсанты Нижегородского кадетского корпуса имени Маргелова. Они приехали в Минск для участия в параде 9 Мая.
«В преддверии майских праздников, да и не только, наши ребята посещают не только ветеранов Великой Отечественной, которых мало осталось, но и ветеранов Вооруженных Сил, и выпускников наших».
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