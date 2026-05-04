Жданович: фальсификация истории – это целенаправленная политтехнология, и началась она еще в 1945 году

Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?

Павел Жданович, научный сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории НАН:

Предыстория, связанная с фальсификацией истории либо так называемым проведением политики исторического ревизионизма. Это ведь целенаправленная политтехнология, которая действует давным-давно. Когнитивная война, связанная с блоками мышления, способами манипулирования общественным сознанием.

Есть такое понятие «ментальная война». Она более подходит. Информационная война – это основная часть ментальной войны. На что она рассчитана? Она рассчитана на вычищение всех традиционных ценностей, самоидентификации народа и вложение в эти кейсы того, чего надо, что преследует тот источник, который эту войну проводит против того или иного государства или общества.

Если мы говорим с точки зрения фальсификации истории, она началась не в 1991 году, после распада Советского Союза, а в 1945 году. Буквально сразу после завершения Второй мировой войны. Захваченные документы союзниками нацистской Германии – была договоренность об опубликовании в 1945 году. Они не были опубликованы. Они были опубликованы несколько позже при содействии МИД Великобритании, Франции и США. Речь идет о 1948 году, и неслучайно этот сборник назывался «Нацистско-советские взаимоотношения 1939-1941 годы». У нас тоже в 1948 году была выпущена книга, связанная с фальсификацией истории.