Жданович: фальсификация истории – это целенаправленная политтехнология, и началась она еще в 1945 году

Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?
Эксперты собрались в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы.
Павел Жданович, научный сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории НАН:
Предыстория, связанная с фальсификацией истории либо так называемым проведением политики исторического ревизионизма. Это ведь целенаправленная политтехнология, которая действует давным-давно. Когнитивная война, связанная с блоками мышления, способами манипулирования общественным сознанием.
Есть такое понятие «ментальная война». Она более подходит. Информационная война – это основная часть ментальной войны. На что она рассчитана? Она рассчитана на вычищение всех традиционных ценностей, самоидентификации народа и вложение в эти кейсы того, чего надо, что преследует тот источник, который эту войну проводит против того или иного государства или общества.
Если мы говорим с точки зрения фальсификации истории, она началась не в 1991 году, после распада Советского Союза, а в 1945 году. Буквально сразу после завершения Второй мировой войны. Захваченные документы союзниками нацистской Германии – была договоренность об опубликовании в 1945 году. Они не были опубликованы. Они были опубликованы несколько позже при содействии МИД Великобритании, Франции и США. Речь идет о 1948 году, и неслучайно этот сборник назывался «Нацистско-советские взаимоотношения 1939-1941 годы». У нас тоже в 1948 году была выпущена книга, связанная с фальсификацией истории.
Павел Жданович:
Это противостояние ментальное, когнитивное. Есть такое понятие когнитивно-ментальных войн, оно насчитывает гораздо больше времени. Берем 1950-е годы. Дальше развитие событий. ФРГ по настоянию правительства США будет принято в НАТО 9 мая 1955 года.
Если мы говорим про генералитет, который оказался на территории, которая была оккупирована нашими союзными войсками, он же целенаправленно использовался для написания мемуаристики. И англоязычная историография сформирована в основном теми воспоминаниями, которые написали генералы. Часть из этих элит была осуждена согласно Нюрнбергского процесса. Но они были реабилитированы в 1950-е годы неслучайно.
Задачей было не только использование их для спецмероприятий определенными службами, но и оставление за собой мемуаристики. А потом на этом фоне развилась целая концепция разных идей. Одна из самых известных идей – это теория решающих битв. Там 11 битв.
Более 20 локальных площадок! В Минске анонсировали мероприятия ко Дню Победы.