В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам

Время не ждет, особенно когда вопрос касается здоровья. Во 2-й центральной поликлинике Минска начали проводить МРТ-диагностику по ночам. Это первый подобный опыт среди государственных медучреждений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока аппарат переходит на круглосуточный режим раз в неделю – в ночь с четверга на пятницу, однако практика уже доказала свою востребованность. Явка пациентов составляет 95 %. Ночные исследования не сказываются на качестве диагностики, есть и свои преимущества.
Для точного обследования некоторых органов врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов. Услуга бесплатная и доступна для всех жителей столицы при наличии направления от врача.
Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета:
Всегда есть потребность в проведении МРТ-исследований. В том числе и в ночное время. Кто-то не может сделать это днем, кто-то не может вечером, поэтому мы предлагаем ночной режим работы. В принципе, это обычная практика для диагностических исследований в мире.
Во многих странах данная процедура выполняется как рутинная, в том числе в ночное время, поэтому и в Минске мы решили в условиях именно поликлиники на амбулаторном этапе начать выполнять данную процедуру.
Если эксперимент подтвердит устойчивый спрос, Министерство здравоохранения Беларуси расширит перечень клиник, где можно будет пройти обследование ночью. Кроме того, в планах запуск круглосуточной диагностики и для желающих пройти МРТ на платной основе.