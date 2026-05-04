В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам

Время не ждет, особенно когда вопрос касается здоровья. Во 2-й центральной поликлинике Минска начали проводить МРТ-диагностику по ночам. Это первый подобный опыт среди государственных медучреждений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока аппарат переходит на круглосуточный режим раз в неделю – в ночь с четверга на пятницу, однако практика уже доказала свою востребованность. Явка пациентов составляет 95 %. Ночные исследования не сказываются на качестве диагностики, есть и свои преимущества. Для точного обследования некоторых органов врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов. Услуга бесплатная и доступна для всех жителей столицы при наличии направления от врача.