Патриотический центр в Брестской крепости ежегодно смогут посещать более 7 тыс. детей

Ежегодно более 7 тысяч детей со всей страны сможет принимать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. На Кобринском укреплении Брестской крепости уже приступили к реализации третьей очереди – строиться новый спальный корпус, который позволит расширить прием детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая смена из 200 детей из Бреста, Брестского и Жабинковского районов уже погрузилась в будни центра – экскурсии, физическая активность и образовательный блок – только на практике. Чем будут жить ребята ближайшие 2 недели – в нашем сюжете.

Республиканский центр патриотического воспитания принимает первых 200 воспитанников. Все они прошли школьный отбор, чтобы в течение двух недель участвовать в образовательных и практических программах центра. Кирилл Логинов:

Преподаватели чувствуют свои уроки. Все досконально рассказывают. Очень интересно их слушать. В центре расширяют возможности – сегодня это пространство, где и мальчики, и девочки на равных могут освоить военное и медицинское дело, погрузиться в историю легендарной цитадели, воспитать в себе чувство долга, чести и настоящей дружбы. В центре полностью отказались от гаджетов для подростков, а график дня наполнили по максимуму. Корректируют его исходя из отзывов воспитанников.

Проект центра воспитания имеет все шансы перерасти из республиканского в международный. В приоритете – белорусские дети. Но также проходят смены с детьми из разных регионов России. Благодаря такому партнерству здесь появились уникальные – единственные в Беларуси – тренажеры-имитаторы. Система «парашютист» такая единственная в Беларуси. Полностью имитирует прыжок с парашютом. В одну смену в центре могут отдыхать и заниматься около 200 человек, еще сотню детей – в палаточном городке в летнее время. Уже до конца 2026 года завершат строительство второго спального корпуса на 200 мест.