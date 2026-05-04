Патриотический центр в Брестской крепости ежегодно смогут посещать более 7 тыс. детей
Ежегодно более 7 тысяч детей со всей страны сможет принимать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. На Кобринском укреплении Брестской крепости уже приступили к реализации третьей очереди – строиться новый спальный корпус, который позволит расширить прием детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая смена из 200 детей из Бреста, Брестского и Жабинковского районов уже погрузилась в будни центра – экскурсии, физическая активность и образовательный блок – только на практике.
Чем будут жить ребята ближайшие 2 недели – в нашем сюжете.
Республиканский центр патриотического воспитания принимает первых 200 воспитанников. Все они прошли школьный отбор, чтобы в течение двух недель участвовать в образовательных и практических программах центра.
Кирилл Логинов:
Преподаватели чувствуют свои уроки. Все досконально рассказывают. Очень интересно их слушать.
В центре расширяют возможности – сегодня это пространство, где и мальчики, и девочки на равных могут освоить военное и медицинское дело, погрузиться в историю легендарной цитадели, воспитать в себе чувство долга, чести и настоящей дружбы. В центре полностью отказались от гаджетов для подростков, а график дня наполнили по максимуму. Корректируют его исходя из отзывов воспитанников.
Проект центра воспитания имеет все шансы перерасти из республиканского в международный. В приоритете – белорусские дети. Но также проходят смены с детьми из разных регионов России. Благодаря такому партнерству здесь появились уникальные – единственные в Беларуси – тренажеры-имитаторы. Система «парашютист» такая единственная в Беларуси. Полностью имитирует прыжок с парашютом.
В одну смену в центре могут отдыхать и заниматься около 200 человек, еще сотню детей – в палаточном городке в летнее время. Уже до конца 2026 года завершат строительство второго спального корпуса на 200 мест.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
На этот год у нас уже заявка из Волгограда. Мы ограничивались в пределах 20 человек, но они просят два автобуса, то есть 50 человек. Мы согласовали и сейчас посмотрим срок. Будет это август или начало сентября. И Пенза, которая уже полюбила наш патриотический центр. Они и говорят, и всем советуют. Тоже в этом году планируют приехать.
Ежегодно интерес к патриотическому центру в самом сердце Брестской крепости только растет. Едва ли найдется еще в мире такой пример. Летом планируют провести пять смен для детей в стационарном и палаточном лагере. Учебный год продлится до 30 декабря.
Подробности в видео.