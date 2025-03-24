Искусственный интеллект заменит человека – так ли это? В особенностях ИИ разбирались эксперты

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

Яна Гейбо, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 15 Барановичей: Безумоўна, вучні карыстаюцца вельмі актыўна, яны кожны дзень у напісанні сачыненняў таксама выкарыстоўваюць, але для гэтага існуюць настаўнікі, якія выпраўляюць памылкі. Наконт беларускай мовы – не так проста спісаць. Яны карыстаюцца, спісваюць – цудоўна, але сачыненне па беларускай літаратуры яны забілі, а тэкст яны не прачыталі, гэта бачна, не тыя героі, не тая тэма, яны не ўмеюць дакладна выкарыстоўваць. Мы прайшлі навучанне каб і дзяцей навучыць гэтаму. Што тычацца непасрэдна настаўнікаў. Маё меркаванне, што гэта спрашчае, гэта залаты час настаўніка, якога ніколі не хапае. Любую тэставую работу яно хуценька напіша, у мяне ёсць час гэта праверыць.

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук: Еще поисковики производили селекцию информации, отсеивали ненужный контент, в том числе в политическом отношении неподходящий контент. Для этого были определенные алгоритмы. То есть это вопрос информационного суверенитета. Если государство владеет нейросетью, то оно и обеспечивает все параметры безопасности. При этом информационный и цифровой суверенитет предполагает защиту своего собственного пространства, реализацию собственных алгоритмов.

Кирилл Казаков, СТВ: Я точно знаю, что нейросеть или эти примеры программ, которые сейчас предлагают разные государства, например, Китай и США, если им задавать туда вопросы, условно говоря, что было на площади Тяньаньмэнь? Американская ответит так, как это нужно политике Америке, китайская ответит так, как это было на самом деле. Значит, нейросеть подстраивается под национальную политику? Или им кто-то задает такие параметры?

Александр Рингевич, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси: Очень активно искусственный интеллект используется в противоправной деятельности. У всех на слуху различного рода звонки, подмена голоса, подмена изображения – это уже сегодня есть. Все видели ролики в разных соцсетях, когда в том числе знаменитые люди предлагают инвестировать. Поэтому основная задача, которую мы гражданам пытаемся привить, это развитие критического мышления. Не все, что есть в интернете, правда. Именно таким способом можно бороться с такими вещами.

Марина Возмитель, заместитель директора ООО АМИС-Техно, резидент Парка высоких технологий:

В наших решениях, в частности в том программном обеспечении, что мы разрабатываем, мы используем искусственный интеллект для решения экологических проблем. Все-таки больше не о коммерции хотелось бы здесь поговорить, а о наших инвестициях в будущее, поскольку экология – это наше будущее.

Кирилл Казаков:

Но кто-то же в эти программы вкладывает, а если вкладывать, значит, заинтересован. Это кому-то выгодно. Я исключительно про это. У нас может быть любая благая цель, но я так понимаю, что любые инвестиции, они приходят в проекты, которые выгодны.

Марина Возмитель:

Здесь можно сказать, что внедрением искусственного интеллекта в сферу охраны экологии, экологическую, это мы, скорее, здесь являемся инициаторами. И мы внедряем, это не запрос рынка, скажем так, это запрос нас как ответственного бизнеса, который хочет тоже какое-то благо принести для своей страны.

Кирилл Казаков:

Искусственный интеллект в экологии – это что? Я в любом случае могу понять, что человек, который выходит и не чувствует свежего воздуха, он задается вопросом, есть ли у меня перспективы жизни. Как искусственный интеллект в этой истории помогает?

Марина Возмитель:

В любом случае мы уже об этом не задумываемся, но у нас все управляется фактически какими-то автоматизированными системами, то есть компьютером. То есть для того, чтобы к вам в кран пришла вода, вы даже не задумываетесь, сколько при этом используется различного оборудования, и оно все должно работать слаженно. То есть дядя Петя уже не крутит кран, не включает насос. И, соответственно, для того, чтобы оптимизировать эти процессы и улучшить их энергоэффективность, так сказать, предусмотреть, предугадать, что получится, и выбрать наилучшую стратегию, вот здесь вот применяется технология искусственного интеллекта. Таким образом, коммерческая составляющая здесь есть, но она, скорее, больше как сберегающая.

Может ли искусственный интеллект заменить военных?