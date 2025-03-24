Левчук: искусственный интеллект сегодня определяет облик войны

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук: Американцы первые объявили о том, что киберсреда – это среда боевых действий, соответственно, здесь применяется искусственный интеллект, она требует новых операционных возможностей, в большей степени знак вот таких прорывных технологий – это украинский конфликт, потому что Илон Маск со своим Starlink был бы никем в этом конфликте, если бы к Starlink не прилагались операционные возможности искусственного интеллекта. И поэтому когда мы говорим, что Россия воюет с коллективным Западом, а не только с Украиной, то это составляющая паритета – искусственный интеллект и его операционные возможности.

Что это такое? Это массивные огромные обработки информации, это алгоритмы и скорость обработки информации, которые в бою очень важны. И, соответственно, если сеть спутников обнаруживает движение, обнаруживает какие-то маркеры, которые человек может не заметить, искусственный интеллект их идентифицирует как скрытное передвижение войск, скрытый командный пункт.

Поэтому, боевые действия сегодня очень интенсивны, и среда боевых действий прозрачна. Это тоже последствия применения искусственного интеллекта. И, разумеется, вооруженные силы, которые развиваются, и страна, которая развивает вооруженные силы, она всегда стоит перед необходимостью применения и внедрения искусственного интеллекта.

Эта технология неоиндустриального комплекса, кроме всего прочего. Это мы выходим на новый уровень, на уровень экономики. Но в военном деле искусственный интеллект сегодня определяет облик войны.