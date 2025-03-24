В Беларуси готовят закон об искусственном интеллекте – Владимир Боровенко

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается правового регулирования, конечно, оно в нашей стране есть. И как мы уже видели, сказал глава государства: искусственным интеллектом надо заниматься. Я скажу, что мы в парламенте в прошлом году провели парламентские слушания, которые касаются цифрового права. И там, на этих парламентских слушаниях, в общем-то, привлекали всех заинтересованных и рассматривали со всех сторон глобально этот вопрос. Как результат: были приняты основополагающие моменты, которые касались развития концепции цифрового развития в целом по стране, в том числе искусственного интеллекта как части этой концепции цифрового развития.

И уже на сегодня как обратный отклик Министерство образования разработало программу для студентов, совершенно новая программа, которая касается цифрового развития, в том числе подраздел искусственного интеллекта. И надо сказать, что с тех пор, как Алан Тьюринг написал в 1950 году свою статью, постоянно какие-то попытки были именно загнать искусственный интеллект в рамки. Но можно сказать, два направления есть основных в целом мире – это совершенствовать искусственный интеллект, решать проблемы с его правовым узакониванием по мере их поступления. Как раз пользуется таким принципом США и Китай. И второй принцип, когда, скажем так, принцип недозволенности используется, тогда определяются рамки, в которых изначально будет искусственный интеллект.

Уже Межпарламентская ассамблея СНГ разработала модельный закон «Об искусственном интеллекте». Они к нам в начале года присылали на заключение, наши эксперты посмотрели, высказали свои замечания. Более того, сейчас готовится и белорусский закон об искусственном интеллекте. Сейчас создана рабочая группа, и буквально на этой неделе состоится ее заседание, где будут обсуждаться именно те пути развития искусственного интеллекта, которые нам нужны.