Новости по тегу #Александр Рингевич

Правоохранители фиксируют рост активности преступных групп, которые пытаются вывести деньги граждан на зарубежные реквизиты.
«Если раньше в первом же звонке у человека спрашивали какие-то сведения, то на текущий момент первый звонок – это затравка для того, чтобы втянуть человека».
Мошенники звонят на мобильный, стационарный или через интернет‑мессенджеры и под разными предлогами выманивают у человека код из SMS.
В МВД подчеркивают: не стоит выполнять никаких действий по указанию незнакомцев. Не доверяйте предложениям по подозрительно низкой стоимости.
Традиционно в преддверии новогодних праздников активизируются злоумышленники, которые публикуют объявления о продаже елок, украшений и различных подарков.
Одним из самых популярных способов мошенничества сегодня считается фишинг. Это когда злоумышленники отправляют поддельные письма сообщениям, которые выглядят как настоящие.
Звонят как на домашний, так и на мобильный телефоны. Представившись работником какой-нибудь службы, злоумышленники выпрашивают поступивший от любого интернет-сервиса код из SMS.
Ключевая цель – сформировать навыки безопасного поведения в цифровой среде, принять эффективные меры профилактики преступлений в этой сфере.
В Беларуси продолжают фиксировать новые схемы кибермошенников. Они предлагают съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за вознаграждение. После аферисты используют данные счетов для нелегальных целей.
Как искусственный интеллект изменил белорусские школы, почему ИИ стал инструментом мошенников и какие особенности присущи нейросетям? Эксперты ток-шоу «По существу» искали ответы на эти и другие вопросы.
«С технологиями можно бороться только технологиями».
Взрывы пейджеров и бытовой техники в Ливане заставят нас пересмотреть отношение к гаджетам? Есть ли защита в Беларуси? И как в целом обстоят дела с нашей кибербезопасностью? Эти и другие вопросы разбирали эксперты в ток-шоу «По существу».
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