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«Риски касаются защиты данных» – эксперт об опасности искусственного интеллекта

24 марта 2025 16:26
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Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

«Риски касаются защиты данных» – эксперт об опасности искусственного интеллекта-2

Александр Слабодчиков, начальник Центра кибербезопасности ОАО «АГАТ – системы управления»:
Здесь существуют риски, которые касаются в первую очередь защиты данных, которые мы туда будем обогащать. То есть все вот эти вещи, которые связаны с искусственным интеллектом, с машинным обучением, все основаны на данных. И в зависимости от применения тех или иных технологий мы должны очень бережно относиться к нашим данным. В первую очередь, это связано с тем, что широко в общественности, в новостных каналах очень часто были вещи, которые связаны со взломом нейросетей, в том числе и недавно выпущенных. Различные, которые создавались вроде как для блага, но в то же время злоумышленники осуществляли выгрузку всех запросов пользователей, моделей обучения этих нейросетей.

# Искусственный интеллект # Технологии # Информационные технологии # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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