Муковозчик о планах Польши установить мины на границе: это уже не политика и не страх, это паранойя

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как бы хотелось собрать всех в той же Беловежской пуще, всех тех из Польши и Прибалтики, кто эти мины приказывал ставить, кто из конвенции выходил, да и погнать их вперед на те мины, как зверей. Впрочем, они хуже, ведь зверь без дела своим сородичам зла не чинит. Понимаете, девчонки, психоз, он ведь тоже имеет свои законы. Если промычал «А», то потом уже приходится блеять «Б». Начал стену строить – копай и окопы. Затем покупай камеры слежения, ставь мины. Так они скоро дойдут и до пулеметных турелей с автоматическим открытием огня по всему, что шевелится. Это уже не политика и даже не страх. Это она и есть, паранойя. Самый яркий больной, бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Форрестол в мае 1949 года довел себя до того, что выбросился из окна с отчаянным криком: «The Russians are coming» (русские идут). И вот скажите вы мне, почему эти все подобные обострения случаются на Западе именно по весне, к маю, ко дню нашей Великой Победы? Они что-то про себя такое знают. Так получается.

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.